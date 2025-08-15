7 plastičnih predmeta iz kuhinje kojih biste se odmah trebali riješiti

U vašoj ladici s kuhinjskim priborom mogle bi se kriti neke neočekivane opasnosti. Iako je nekada smatran praktičnim i povoljnim rješenjem, plastičan kuhinjski pribor danas se povezuje s raznim rizicima za zdravlje i okoliš. Ako je vaša kuhinja puna plastičnog pribora, postavlja se pitanje koje predmete trebate izbaciti i postoje li uopće oni koji su sigurni za upotrebu, prenosi Index.

"Mnogi moji klijenti osjećaju se prilično preplavljeno kada im nabrojim popis, ali preporučujem im da počnu s malim koracima i zamjenjuju jednu po jednu kategoriju", kaže nutricionistica Dani Dominguez. Smanjenjem plastike u kuhinji ne samo da činite dobro za svoje zdravlje, već stvarate i sigurnije okruženje, ističe Dominguez. U nastavku donosimo ključne plastične predmete koje biste trebali ukloniti iz svoje kuhinje.

Plastične špatule i žlice

S obzirom na to da se često koriste na visokim temperaturama, plastične špatule mogu ispuštati mikroplastiku u hranu, osobito nakon dulje ili učestale upotrebe. Isto vrijedi i za plastične žlice. Iako su rjeđe izložene toplini, s vremenom na njima nastaju ogrebotine koje mogu postati leglo bakterija i također ispuštati mikroplastiku. "Ako je moguće, prijeđite na nehrđajući čelik, drvo ili bambus", predlaže Dominguez.

Posuđe s neprianjajućim premazom

Provjerite svoje ladice i riješite se alata i tava s neprianjajućim premazima koji sadrže PFAS (per- i polifluoroalkilne tvari), poznate kao "vječne kemikalije". Dominguez upozorava da zagrijavanjem mogu ispuštati otrovne pare. Iako su najštetniji PFAS-i postupno ukinuti, Američko društvo za borbu protiv raka napominje da njihove zamjene nisu dovoljno dugo u upotrebi da bi se u potpunosti razumjeli njihovi zdravstveni učinci.

Pribor za jednokratnu upotrebu

"Pribor za jelo za jednokratnu upotrebu često sadrži ftalate, kemikalije koje se koriste za fleksibilnost plastike", objašnjava Dominguez. Osim što su ekološki problem, oni su i zdravstvena opasnost koja može dovesti do poremećaja hormona i razvojnih problema. Ftalati se mogu otpuštati u hranu, pogotovo kada dođu u doticaj s vrućim jelima. Ako vam je potreban jednokratni pribor, Dominguez predlaže ekološki prihvatljivije opcije poput bambusa.

Melaminski tanjuri

Melaminsko posuđe može biti šareno i izdržljivo, ali smije se koristiti isključivo za hladnu hranu i nikako se ne smije stavljati u mikrovalnu pećnicu. "Iako se općenito smatra sigurnim za hladnu hranu, kada se zagrije, može ispuštati štetne kemikalije poput formaldehida", pojašnjava Dominguez. Ako se ne želite odreći svojih tanjura, koristite ih samo za hladna jela.

Plastika koja sadrži BPA

Bisfenol A (BPA), kemikalija prisutna u mnogim vrstama plastike, povezuje se s brojnim zdravstvenim rizicima. "Istraživanja su pokazala da je izloženost BPA-u povezana s poremećajem endokrinog sustava, neplodnošću, poremećajem rasta, supresijom imunološkog sustava, pa čak i nastankom raka", kaže Dominguez.

Upozorava da i neke zamjene za BPA mogu biti štetne, stoga budite oprezni i s plastikom označenom kao "BPA-free". Obratite pažnju na BPS (bisfenol B) i BPF (bisfenol F) te razmislite o prelasku na pribor od bambusa, drva ili nehrđajućeg čelika te staklene posude.

Oštećene plastične daske za rezanje

"Plastične daske za rezanje s dubokim urezima vjerojatno će skrivati bakterije koje će zatim dospjeti u vašu hranu", napominje dr. Angela Downey, obiteljska liječnica. Uz to, s oštećenih plastičnih dasaka u hranu može dospjeti i mikroplastika. Radije se odlučite za daske od drva, bambusa ili kompozitnih materijala.

Oštećeno plastično posuđe

Ako vam je teško odjednom se riješiti sve plastike, započnite s predmetima koji pokazuju znakove oštećenja. "Trebali biste razmisliti o rješavanju svih pribora koji više nisu u ispravnom stanju", kaže dr. Downey. "Pribor koji je napuknut vjerojatnije će ispuštati mikroplastiku ili zadržati štetne bakterije na svojoj površini."