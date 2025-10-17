7. Glazbene večeri na Visokoj – koncerti klasične glazbe u Splitu

U župnoj crkvi Presvetog Srca Isusova na Visokoj od 19. do 21. listopada 2025. održat će se 7. Glazbene večeri na Visokoj, trodnevni festival posvećen klasičnoj glazbi i mladim glazbenicima. Ovaj već tradicionalni ciklus koncerata okuplja renomirane i nadolazeće izvođače te donosi raznolik program u intimnom i inspirativnom prostoru splitske župe.

Festival otvara Kvartet flauta Image u nedjelju, 19. listopada u 20:30 sati, a večer će biti posvećena toplim i lepršavim tonovima flautističkog repertoara.

U ponedjeljak, 20. listopada, s početkom u 20 sati, na scenu dolaze Mladi orguljaši Dalmacije – Roko Žmikić, Ante Lapić, Anais Bjelobrk i Paulina Cetinić – koji će publici predstaviti raznolik izbor skladbi i pokazati bogatstvo orguljaške tradicije na dalmatinskim prostorima.

Ciklus će zaključiti orguljaški recital Klare Čanić u utorak, 21. listopada u 20 sati, čime će završnica festivala biti obilježena zvucima jednog od najplemenitijih instrumenata sakralne glazbe.

Ulaz na sve koncerte je slobodan, a publika je pozvana uživati u trodnevnom susretu glazbe, prostora i zajedništva na Visokoj.