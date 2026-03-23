64-godišnjak završio u zatvoru, u posljednje dvije godine tri puta je pravomoćno kažnjen

U četvrtak, 19. ožujka 2026. oko 21:10 sati, policija je na području Solina zaustavila 64-godišnjeg vozača.

Utvrđeno je da je upravljao vozilom iako mu je vozačka dozvola ukinuta nakon prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova, te mu je zabranjeno polaganje vozačkog ispita do 31. siječnja 2027. Riječ je o višestrukom prekršitelju, koji je u posljednje dvije godine tri puta pravomoćno kažnjen.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Uhićen je i priveden na sud, a od njega je privremeno oduzeto vozilo kojim je počinio prekršaj. Sudu je predloženo zadržavanje, izricanje kazne zatvora i trajno oduzimanje vozila.

Sud je odredio zadržavanje u trajanju od osam dana, izrekao kaznu zatvora od 10 dana, nakon čega je muškarac predan u zatvor.