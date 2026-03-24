63-godišnjakinja osumnjičena za pranje novca

​Policijski službenici Odjela gospodarskog kriminaliteta i korupcije PU šibensko-kninske, u suradnji s Općinskim državnim odvjetništvom u Šibeniku, proveli su kriminalističko istraživanje nad 63-godišnjakinjom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela pranje novca i kaznenog djela pranje novca u pokušaju.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičena u razdoblju od prosinca 2024. do ožujka 2025., s ciljem prikrivanja pravog izvora stečenog novca, otvorila transakcijske račune na koje je zaprimala uplate od više desetaka fizičkih osoba s područja Republike Hrvatske i iz inozemstva u ukupnoj vrijednosti od 78.466 eura, a koji novčani iznos je pribavljen počinjenjem kaznenog djela prijevare. Po prethodnom dogovoru sa zasad nepoznatim počiniteljem navedeni protupravno stečeni novac transferirala je na inozemne digitalne platforme za slanje novca i za trgovanje kriptovalutama u ukupnom iznosu od 67.382,76 eura, kao i na račune fizičkih osoba u visini od 2.100 eura, zadržavši za sebe dio nezakonito stečenog novca u visini od ukupno 1.522,28 eura.

Također se sumnjiči da je u navedenom razdoblju počinila kazneno djelo pranje novca u pokušaju tako da dio naprijed navedenog protupravno stečenog novca u ukupnoj vrijednosti od 7.072,65 eura nije uspjela podići niti transferirati na druge račune zbog blokade računa.

Protiv osumnjičene podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.