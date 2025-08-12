62-godišnjakinja nasjela na poruku i ostala bez novca. Prevaranti je uhvatili na osjećaje

Policijska postaja Knin zaprimila je prijavu za kazneno djelo prijevare na štetu 62-godišnjakinje.

Naime, dana 30. srpnja 62-godišnjakinja je na mobitel dobila SMS poruku u kojoj se nepoznata osoba lažno predstavila kao njen sin te zatražila hitnu novčanu uplatu u iznosu od 1.700 eura. Nakon što je izvršila uplatu na bankovni račun koji je naveden u poruci te nakon uspostavljanja kontakta sa sinom 62-godišnjakinja je shvatila da je prevarena.

"Policijska uprava šibensko-kninska upozorava građane da ako prime ovakvu ili sličnu SMS poruku, nikako ne odgovaraju na nju niti slijede poveznicu i uplaćuju novac. Naime, riječ je o obliku prijevare te savjetujemo građanima da ako dobiju takvu poruku, prvenstveno stupe u kontakt sa svojim članom obitelji ili prijateljima koji navodno traži pomoć ili novac kako bi provjerili istinitost informacije prije uplaćivanja novca.

Također, građane ponovo podsjećamo da nikada ne dijele svoje osobne podatke, podatke o bankovnim računima, PIN-ove, lozinke za on-line bankarstvo i druge podatke koje je moguće zlouporabiti za počinjenje kažnjivih radnji", upozoravaju iz policije.