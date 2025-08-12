56-godišnji državljanin Poljske osumnjičen za krađu

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik su proveli kriminalističko istraživanje nad 56-godišnjim državljaninom Poljske osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela krađe.

Sumnja se da je 56-godišnjak dana 30. lipnja iz trgovine u Šibeniku otuđio više komada različitog pribora za zalijevanje u vrijednosti od 142 eura.

Nakon dovršenog istraživanja osumnjičeni državljanin Poljske je uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.