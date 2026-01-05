38-godišnjak osumnjičen za krađu

​Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 38-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela krađe na štetu 45-godišnjakinje.

Muškarac se sumnjiči da je 16. prosinca 2025. u poslijepodnevnim satima na klizalištu u Šibeniku, s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi, iskoristio nepažnju oštećene i otuđio ruksak s osobnim dokumentima, bankovnom karticom i drugim osobnim predmetima, čime je nastala materijalna šteta od oko 500 eura.

Nakon dovršenog istraživanja, osumnjičeni 38-godišnjak je uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku predan pritvorskom nadzorniku.