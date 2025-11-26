37-godišnjak u Splitu uhvaćen sa 200 grama speeda, ide u zatvor

Policijski službenici Prve policijske postaje dovršili su kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjakom, provedenim zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

Na području Splita policijski službenici Jedinice interventne i specijalne policije su tijekom postupanja prema 37-godišnjaku posumnjali da posjeduje drogu. Utvrdili su da posjeduje drogu i vagu za precizno mjerenje. Uhićen je i od njega je oduzeto ukupno 200,1 gram droge speed i precizna digitalna vaga. Također, od njega je oduzeto i 3,85 grama droge marihuane.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni će uz kaznenu prijavu biti priveden pritvorskom nadzorniku.