36 godina od osnivanja splitskog HDZ-a: Tajni sastanci koji su oblikovali hrvatsku opoziciju

Bliži se 36. obljetnica osnivanja splitskog HDZ-a, što nas podsjeća na početke demokracije i višestranačja u našem gradu. Prenosimo objavu predsjednika Zajednice utemeljitelja HDZ-a „Dr. Franjo Tuđman“ Splitsko-dalmatinske županije, Alena Gojaka.

"Tajni sastanak u „Fontani“: Počeci hrvatske opozicije pod budnim okom tajne policije

Restoran u zagrebačkom naselju Gračani bio je poprište susreta koji je, prema tadašnjem izvještaju Službe državne sigurnosti, označio novo poglavlje u organiziranju hrvatskih opozicijskih snaga. Dokument danas predstavlja vrijednu povijesnu građu, otkrivajući kako su nastajale političke ideje koje su desetljeće i pol kasnije dovele do stvaranja samostalne Hrvatske.

„Hrvatska vlada u sjeni“

Dana 19. kolovoza 1979. u restoranu Fontana sastali su se Franjo Tuđman, Marko Veselica i osoba koju se u izvješću naziva „naš izvor“a radi se o redovitom profesoru na Filozofskom fakultetu u Zadru kojem je tajna policija nadjenula pseudonim „Forum“. Susretu su trebali prisustvovati i Vlado Gotovac te Hrvoje Šošić, no obojica su izostala zbog osobnih razloga.

Prema policijskoj bilješci, sastanak je imao za cilj osnivanje užeg rukovodstva hrvatskih opozicijskih snaga. Veselica je tom prilikom izjavio da je „upravo osnovana hrvatska vlada u sjeni“, što je izazvalo burnu reakciju Franje Tuđmana, koji ga je upozorio na potrebu potpune diskrecije i konspirativnosti.

„Dogovoreno je da se sastanci održavaju pod krinkom rođendana i imendana članova“, stoji u izvješću. U dokumentu se precizira da će sve odluke biti valjane samo ako ih jednoglasno potvrde svi članovi, te da će se u slučaju policijskog ispitivanja držati jedinstvene verzije događaja - "što su jeli, pili i o čemu su razgovarali“.

Tijekom sastanka raspravljalo se i o potencijalnim suradnicima. Tuđman je dao niz ocjena o tada poznatim javnim osobama: Miki Tripalu, Savki Dabčević Kučar, Grgi Gamulinu, Hrvoju Brantu, Draženu Budiši i Ivanu Zvonimiru Čičku. Neki su, prema Tuđmanovu mišljenju, bili „kompromitirani“ ili „pod kontrolom policije“, dok su drugi opisani kao previše ranjivi ili neozbiljni. Veselica se usprotivio takvim ocjenama, naglašavajući potrebu održavanja stalnih kontakata, osobito s Tripalom.

„S njima treba održavati vezu, pogotovo s Mikom Tripalom“, inzistirao je Veselica, stoji u bilješci. Izvor koji je prisustvovao sastanku naknadno je policiji izjavio kako je imao dojam da su Tuđman i Veselica već unaprijed dogovorili zaključke, te da je njegovu prisutnost shvatio kao formalnost.

Dokument koji otkriva duh vremena

Policijski zapis o sastanku u Fontani svjedoči o političkoj klimi u Jugoslaviji tijekom sedamdesetih godina. U njemu se osjeća atmosfera nepovjerenja, nadzora i straha, ali i jasna želja pojedinaca da stvore alternativu tadašnjem jednopartijskom sustavu.

Kroz administrativni i pomalo hladan ton službenog jezika, dokument otkriva kako je sustav državne sigurnosti promatrao svaku neformalnu inicijativu, ali i kako su sami akteri opozicije bili svjesni rizika kojem su izloženi. Danas, gledano s vremenske distance, ova bilješka ima veliku povijesnu vrijednost. Ona ne otkriva samo način rada komunističke tajne policije, već i prve pokušaje okupljanja ljudi koji će kasnije igrati ključne uloge u procesu demokratizacije i stvaranja neovisne Hrvatske."