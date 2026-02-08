34 godine prošle su od strašne tragedije. Još se uvijek ne zna tko je ubio bračni par Gašparević iz Žrnovnice

34 godina su prošle od tragedije koja se te hladne zimske noći odigrala u obiteljskom domu Gašparevića u Žrnovnici, a svoj krvavi epilog imala na smetlištu uz potok Vilar.

7. veljače 1992. godine u svojoj obiteljskoj kući u Žrnovnici, bračni par Gašparević poželio je sinovima laku noć ni ne sluteći da ih više nikada neće vidjeti. Dvoje malodobne djece - Siniša, tada 11-godišnjak i pet godina mlađi Denis, spavali su mirnim i spokojnim snom, dok im je majka Vesna, profesorica hrvatskog i engleskog jezika u osnovnoj školi u Strožancu, s ocem Đorđom, poduzetnikom, proživljavala pravu agoniju.

Dok su sinovi spavali u sobi na katu, u kuću u zaseoku Aljinovići ušli su još uvijek nepoznati počinitelji, izveli Gašpareviće iz topline obiteljskog doma i u gluho doba noći brutalno ih izrešetali hicima iz dva kalašnjikova, da bi im tijela ostavili na obližnjem smetlištu uz cestu između Žrnovnice i Srinjina. Đorđevo tijelo nalazilo se pored trstike, ostataka štednjaka, strojeva za pranje rublja, hladnjaka i sličnog otpada. Vesnino je nađeno desetak metara niže, u malom jarku. Kasnije će se pokazati da je desetak sati umirala u najvećim mukama i na hladnoći te je u goloj borbi za život, dozivajući upomoć, nekako uspjela stići do jarka.

Ovaj dotad nezapamćeni zločin potresao je stanovnike Žrnovnice. Dvojici dječaka preko noći je ukradeno djetinjstvo te oni do danas tragaju za istinom i pravdom.