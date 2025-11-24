32. Zlatni dupin donio mnoštvo odličnih rezultata

Na splitskom Poljudu u subotu je održano 32. izdanje plivačkog mitinga Zlatni dupin, tradicionalnog okupljanja najmlađih plivača iz dalmatinskih klubova i regije, koje organizira Plivački klub POŠK. Više od 220 plivačica i plivača odmjerili su snage u tri dobne kategorije (2014.g, 2015.g, 2016.g i mlađi), a oduševljenje publike dodatno su podigli napeti okršaji u kratkim disciplinama i atraktivnim štafetama.

Predsjednik POŠK-a Jurica Topić izrazio je zadovoljstvo još jednim uspješnim izdanjem natjecanja: “Zlatni dupin već više od tri desetljeća okuplja najperspektivnije mlade plivače. Ove godine je nešto manji broj natjecatelja zbog promjene termina, ali ponosni smo na organizaciju i činjenicu da svake godine vidimo nove plivačke nade naše regije”.

Ove godine posebno su se istaknuli članovi splitskog Jadrana Antea Bartulović i Toma Kragić koji su imali najvrijednije rezultate mitinga. Uz njih odlične rezultate su ostvarili članovi splitskog POŠK-a Toni Sunara i Roko Škeva, kao i Mornarev Petar Sunara te Kaštelanka Rita Jerković.

“Ovo natjecanje uvijek izvuče maksimum od naših plivača. Konkurencija je jaka što ih dodatno motivira da daju sve od sebe. Zadovoljni smo rezultatom i trudom koji su pokazali”, poručio je jedan od trenera.

Veselja i šušura na bazenu nije nedostajalo, a najbolja pozivnica za nadolazeća izdanja ovog natjecanja je upravo entuzijazam mladih plivača.