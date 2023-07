28 GODINA OD GENOCIDA U Splitu održan „Mimohod 8372“: 28 bijelih ruža za Srebrenicu bačeno u more

Jedanaestu godinu zaredom bošnjačke organizacije Grada Splita i SD županije organiziraju „Mimohod 8372“ ulicama Grada Splita. Kultura sjećanja je odati počast nedužnim žrtvama genocida, pruži podrška preživjelima i da se svekolika javnost upozna s genocidom u Srebrenici, da se nikad ne zaboravi i nikome ne ponovi.

"Prigodnim kulturno zabavnim programom kojeg organizira Kulturno društvo Bošnjaka „Preporod“ Split sa recitatorima Lidija Leskur i Edin Nurkić i to sa stihovima o Srebrenici u kojoj smo istakli stihove „Sine moj“ srebreničke majke Kade Hotić želimo uputiti poruku mira, zajedništva i nade u svijet mira bez rata i genocida.

U Mimohodu je sudjelovao Gradonačelnik Splita g.Ivica Puljak, pročelnik Županije g.Damir Gabrić, Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice u Splitu Vahid ef. Hadžić, glazbenik Krešo Bengalka, predstavnici albanske, crnogorske i mađarske nacionalne manjine i ono što nas raduje veliki broj mladih ljudi i to Bošnjaka i Hrvata.

Nažalost i 28 godina od genocida u poznatim sredinama isti se negira, relativizira i umanjuje.

U Srebrenici se dogodio genocid, po definiciji, sadržaju i rezultatima niti veliki niti mali, niti

drugačiji, nego po presudi međunarodnog suda u Hagu – GENOCID.

Ljudi koji su to napravili (ako imaju išta ljudsko u sebi) su nama poznate osobe. U tome je još

veća tragedija. Naši susjedi, radne kolege, školski drugovi, prijatelji iz čaršije su to bili.

Logistika i sva druga vojna pomoć u ljudstvu i tehnici kao i instrukcije za činjenje zla su dolazile

od susjeda koji sada tvrde da pojma nemaju ni o čemu. Licemjerno i podmuklo, a nama je živjeti i živjet ćemo i živjeti će Bosna i Hercegovina. Oni koji su to šuteći nijemo promatrali i nisu ništa poduzeli, a mogli su, oni su isto tako suučesnici u genocidu. Šutnja je nekada gora od metka.

Pitanja koja često postavljamo su Kako? Zašto? Ostajemo nijemi. Ubijeni su samo za to što su muslimani Bošnjaci. Strašno. Kolika i kakva to mržnja može biti kod čovjeka da napravi tako nešto. I nakon tog zločina počinjen je još nešto što civilizacija nije upamtila. Ubijeni su ukapani u primarne masovne grobnice. Nakon nekog vremena su posmrtni ostaci premještani u više sekundarnih grobnica. Samo za to da se prikriju razmjeri zločina. Morbidno i bolesno.

Tako je pronađeno šest kostiju jednog mladića u pet različitih grobnica.

Samo istinom, iskrenim pokajanjem i prihvaćanjem presuda domaćih i međunarodnih sudova može se stvarati povjerenje i međusobno poštovanje. Budimo bolji ljudi. Iste su suze i ista je tuga i patnja svake majke.

Što više trebamo isticati osobe koje su se u ratu bile plemenite, koje su pomagale „drugima“, spašavale živote, a ne od ratnih zločinaca stvarati heroje jer su "naši". Oni su naša sramota i ništa drugo. Smognimo snage da kažemo što koga spada. Moralno, ljudski i vjernički. Trebali bi takvima zakonski zabraniti sudjelovanje u javnom prostoru, a ne ih promovirati kako bi stvarali mitove temeljene na nasilju. To nas obvezuje naša budućnost i to budućnost naše djece. Stvarajući i podržavajući kult nacionalne nepogrešivosti i neprikosnovene ispravnosti jer se brinemo o "našem" narodu i naciji činimo nepopravljivu štetu.

Tko god da je počinio zločine neprijatelj je sviju. On je neprijatelj ljudske civilizacije.

ON NIJE ČOVJEK NITI JE ZA ČOVJEKA.

Zato je na svima nama je da govorimo istinu i činjenice. Nikada se mi u Splitu nećemo umoriti

govoriti istinu - NIKADA. Znamo što je bilo i kako je bilo, a znamo i kako je završilo. Obveza nas kao ljudi je pronosimo istinu o genocidu u Srebrenici.

ISTINA JE:

- Da je genocid počinjen u Srebrenici,

- Da su ga počinili pripadnici tzv. vojske tzv. RS,

- Da je više od 700 godina zatvora presuđeno je za genocid i druge zločine

u Srebrenici na međunarodnim sudovima te sudovima u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj

i Srbiji,

- Da je osuđeno 47 osoba, jer su bili nalogodavci i izvršitelji počinjenih zločina

- Da su sudovi izrekli pet kazni doživotnog zatvora,

- Da svi zlikovci nisu privedeni pravdi,

- Da Srbija nije, prema presudi međunarodnog suda, poduzela dovoljno da se genocid

spriječi,

- Da je ubijeno 8.372 osobe,

- Da je protjerano s područja Srebrenice preko 30.000 osoba

- Da je do sada u Potočarima sahranjeno preko 6.700 osoba.

- Da se traga još za oko 1.000 ljudi iz područja Srebrenice

Istina je pokretač mimohoda u Splitu jer se Srebrenica ne smije zaboraviti.

Mi ne želimo da nas se sažalijeva zbog sve patnje kroz koju su prošli Bošnjaci i Hrvati u posljednjim ratnim zbivanjima devedesetih godina prošlog stoljeća. Očekujemo da se s nama suosjeća kao što i mi suosjećamo s drugima. Mi dobro razumijemo tragediju Vukovara i

suosjećamo s Vukovarcima. Kad govorimo o Srebrenici mislimo i na Vukovar. Kad palimo svijeće za Vukovar u srcu je i Srebrenica. Naša je obveza braniti istinu o Srebrenici, Vukovaru, istinu o obrani Bosne i Hercegovine i Domovinskom ratu Hrvatskoj. Zaborav i kompromisi oko

istine su nas u prošlosti skupo stajali. Zato se ne smijemo nikad, nikad, nikad umoriti od govorenja istine.

Poruka je ISTINA o genocidu je uz nas koji je objavljujemo svake godine i u svakom kontaktu

sigurna i nećemo prestati ponavljati;

8372-Srebrenica da se nikada ne zaboravi jer naša osveta je međunarodna pravda i naša

tuga za nevinim žrtvama genocida je nada u mir, ljubav i zajedništvo", poručili su Kulašin i Nurkić.