24-satni nadzor brzine: Policija poziva građane da predlože lokacije

Temeljem ROADPOL-ovog Plana aktivnosti za 2026.godinu na području država članica Europske unije održat će se pojačani nadzor brzine sudionika u cestovnom prometu, pa tako i na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske. Kontrola 24-satnog nadzora brzine provest će se 15. travnja (srijeda) od 00,00 sati do 24,00 sati i to na odabranim lokacijama.

Provođenje nadzora predviđeno je na način da se odredi što je veći broj promjenjivih lokacija, u čiji se odabir kao i prethodnih godina mogu uključiti i sami građani sa svojim prijedlozima. Stoga, pozivamo građane da se uključe u provedbu akcije na način da nam predlože lokacije, odnosno mjesta na kojima bi tijekom akcije policijski službenici trebali obavljati nadzor brzine kretanja vozila.

Predložene lokacije trebale bi biti one za koje se smatra da na njima vozači ne poštuju ograničenja brzine kretanja vozila, a nadzor se provodi u cilju smanjenja prometnih nesreća i povećanja sigurnosti u prometu. Prijedloge s naznakom „Prijedlog lokacije nadzora brzine u cestovnom prometu“, građani mogu dostaviti od 23. ožujka do 1. travnja putem adrese elektroničke pošte splitsko-dalmatinska@policija.hr

Svi pristigli prijedlozi građana bit će analizirani, nakon čega će biti izabrane lokacije pogodne za akciju nadzora brzine kretanja vozila.

Podsjećamo, brzina je i dalje vodeći uzrok stradavanja u prometnim nesrećama, radi čega se i ovom akcijom nastoji unaprijediti stanje sigurnosti prometa na cestama.