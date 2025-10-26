24-godišnjak s nožem i sjekirom divljao, ozlijedio policajca

Nesvakidašnji incident dogodio se u subotu navečer u Kutini, gdje je 24-godišnji muškarac izazvao paniku noseći sjekiru i nož po centru grada, fizički napao policajca i završio u zdravstvenoj ustanovi.

Sve se odigralo 25. listopada oko 18:30 sati na Trgu dr. Franje Tuđmana. Mladić je ušao u ugostiteljski objekt sa sjekirom za pojasom i nožem skrivenim u rukavu, a zatim udario 20-godišnjaka novinama po zatiljku. Nakon toga je pobjegao do drugog kafića i počeo lupati po vratima.

Ubrzo je uhićen i priveden u policijsku postaju, gdje je fizički napao policajca i lakše ga ozlijedio. Policija ga je potom odvela u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu, no ni tamo se nije smirio – nastavio je prijetiti policijskom službeniku.

Protiv 24-godišnjaka slijedi optužni prijedlog nadležnom Općinskom sudu, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje, piše Dnevnik.hr.