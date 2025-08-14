20-minutna navika može produžiti život za tri godine

Vodeći svjetski istraživač dugovječnosti tvrdi da tajna dugog života nema nikakve veze sa skupim dodacima prehrani, strogim dijetama ili napornim treninzima. Najveći učinak na životni vijek, kaže on, dolazi od nečega što je besplatno, jednostavno i dostupno svima - samo 20 minuta hodanja dnevno.

Dan Buettner, suradnik National Geographica koji desetljećima proučava navike i prehranu najdugovječnijih ljudi na svijetu, ističe da je upravo hodanje najmoćniji način kako možemo produžiti život, prenosi Index.

"Ne postoji tableta ili dodatak prehrani koji dokazano dodaje godine životu. No, ako iz sjedilačkog načina života prijeđete na samo 20 minuta hodanja dnevno, možete si dodati tri godine života", poručuje Buettner.

Hodanje nije samo aktivnost niskog intenziteta koju je lako uklopiti u dan. Pokreće srce i krvotok, poboljšava cirkulaciju, podiže raspoloženje i smanjuje rizik od bolesti srca i dijabetesa. Istraživanja pokazuju da svakodnevno kretanje posebno koristi starijima - pomaže im zadržati pokretljivost, ravnotežu i samostalnost.

Tajna stanovnika plavih zona

Buettner je poznat po otkrivanju takozvanih plavih zona, regija poput dijelova Japana, Italije, Kostarike i Grčke, gdje ljudi često žive dulje od 100 godina. Svima im je zajedničko da puno hodaju. Ne radi se o formalnom treningu, nego o svakodnevnim aktivnostima poput odlaska na tržnicu, rada u vrtu ili posjeta susjedima.

Osim hodanja, Buettner otkriva i iznenađujuću namirnicu koju preporučuje za dugovječnost - kokice. Ali ne bilo kakve, nego domaće, pripremljene na zraku, bez dodane soli ili maslaca.

"Kokice su bogate vlaknima i složenim ugljikohidratima te sadrže više polifenola nego mnoge vrste povrća. A pritom su i vrlo jeftine", ističe Buettner.

Za pripremu je dovoljno malo ulja, pola šalice zrna kukuruza i lonac s poklopcem. Kad zrna počnu pucati, lonac treba lagano tresti dok pucketanje ne prestane.