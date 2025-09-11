19-godišnja vozačica završila u policiji zbog vožnje pod utjecajem droge

Jučer oko 13:30 sati policajci su u Petrinji zaustavili automobil kojim je upravljala 19-godišnjakinja, a kontrolom je utvrđeno više teških prekršaja, izvijestila je PU sisačko-moslavačka.

Prilikom nadzora prometa, policija je prvo utvrdila kako je 19-godišnja vozačica upravljala tehnički neispravnim vozilom. Nakon toga, provedenim preliminarnim testiranjem, utvrđena joj je i pozitivna reakcija na drogu. Mlada vozačica odbila je daljnju analizu, odnosno vađenje krvi i urina kako bi se točno utvrdila vrsta i količina opojnih sredstava u organizmu.

Kako je postojala opasnost da će nastaviti s činjenjem prekršaja i ugrožavanjem sigurnosti u prometu, 19-godišnjakinja je smještena u posebnu prostoriju nadležne policijske postaje do otriježnjenja. Protiv nje slijedi podnošenje optužnog prijedloga nadležnom Općinskom sudu.