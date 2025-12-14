16. GASTROADVENT Svijeću radosti upalili splitski radijski novinari, u središtu pozornosti su alge i plodovi mora

Na osunčanim splitskim Prokurativama treću, adventsku svijeću radosti, na gastroadventskom vijencu danas su zapalili splitski radijski novinari. Gastroadvent je manifestacija, koju je prije 16 godina osmislila nutricionistica i dijetetičarka Olja Martinić, ove godine se odvija pod geslom 'Neka ocean diše'.

"More nas hrani i nezamjenjiv je dio vrhunske gastronomije. Osim što je izvor hrane, more je i lijek. Tradicionalna prisutnost morskih plodova u mediteranskoj prehrani nadopunjuje se rastućim interesom za primjenu algi u modernoj gastronomiji. Morske biljke, sve prihvaćenije u kulinarstvu, često se nazivaju i hranom budućnosti. Alge su vrijedan izvor joda, željeza, bakra, cinka i drugih važnih nutritivnih sastavnica, osobito korisnih sportašima. Samo biljke iz čistog i očuvanog mora koje diše primjerene su za prehranu ljudi. U ekosustavu zdravog mora sudjeluju i rak samac, hlapovi te ribe koje se hrane algama, doprinoseći našoj prehrani i zdravlju", ističe autorica projekta Olja Martinić.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Otkriva kako alge i plodove mora možemo konzumirati i kroz druge proizvode, kao dodatak.Tako i crvenu algu.

"Crvena alga je prirodni zgušnjivač kojeg poznajemo pod nazivom agar – agar. Konzumiranjem za žene, to znači manje bora, a za sportaše brži oporavak. Tijekom Gastroadventa mi ćemo nastaviti prenositi dragocjene informacije, pričat ćemo o algama i mogućnosti njihova uzgoja", ističe Olja, koja je damama poželjela manje bora, a sportašima više uspjeha, čestitavši i Hajduku na postignutim rezultatima.

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban poželio je dobrodošlicu te poručio:

"Želim da svijeća radosti sja 365 dana među nama, među vama, među svim ljudima dobre bolje, jer vidimo kakva su turbulentna vremena u svijetu. Jer ako ta svijeće neće zasvijetliti među svima nama, zaludu nam je trud. Jedna velika zahvala dragoj Olji koja sve to punih 16 godina organizira. Hvala ti o srca, a prije svega na edukaciji", poručio je župan Boban.

Splićane i njihove goste na Prokurativama je pozdravila i Ana Sičenica iz splitskog ureda Turističke zajednice.

"Pozivam vas da pratite ovakva događanja jer su jako korisna. Pozivam vas da pratite i druge programe koje je za ovogodišnje adventske svečanosti priredila Turistička zajednica", istaknula je.

Cvjetnica su pluća našeg mora. Ako uništimo posidoniju neće biti života u Jadranskom moru. Toga su svjesni i mali brodari koji se već godinama bore za ekološka sidrišta.

Ante Rakuljić iz Hrvatske udruge privatnih brodara podsjeća kako su od 2005. izgradili preko 100 modernih, uglavnom čeličnih brodova duljine od 35 do 50 metara. Svi su izgrađeni u hrvatskim škverovima i vijore hrvatsku zastavu te zapošljavaju oko 3000 profesionalnih pomoraca, uglavnom hrvatskih državljana. Preko 90 posto njihovih gostiju su stranci. No, našli su se pred izazovom.

"Danas želimo ukazati na poteškoće koje nas očekuju u narednim sezonama ako zajednički s nadležnim institucijama ne uspijem pronaći rješenja. Naša je poruka je jasna - podržavamo razvoj i obnovu luke u Splitu, ali bez jasno definiranih alternativnih rješenja za ukrcaj, iskrcaj i vezove, ne možemo kvalitetno obavljati naš posao. Posebno želimo naglasiti da se Luka Krilo Jesenice godinama spominje kao ključni projekt. Rekonstrukcija je najavljena još prije dvije godine, no radovi još nisu započeli. To za nas ne predstavlja samo infrastrukturni zastoj, već i nemogućnost dugoročnog planiranja poslovanja i sezone. Potrebna nam je bolja i izravnija komunikacija s nadležnim institucijama, jasne informacije i sugovornici koji mogu donositi operativne odluke. Kao snažna gospodarska grana koja ostvaruje vrhunske turističke rezultate, osjećamo da smo u ovom procesu ostali po strani, bez konkretnih rješenja. Naš cilj je jasan - sigurne luke, funkcionalni vezovi i suradnja. Bez toga nema sigurnosti plovidbe, nema kvalitetne usluge, a dugoročno nema ni održivog turizma. Želimo biti partneri u pronalaženju rješenja, ali za to je važno da nas se čuje - sada, prije početka sezone", ističe Rakuljić.

"Već dulji niz godina splitski ugostitelji promoviraju mediteranski način prehrane. Rade moderne verzije tradicionalnih recepata. Sve ih više radi zimi i vraća život u centru Splita", rekla je Jelena Tabak, predsjednica Udruženja obrtnika pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, pozvavši svih da kušaju što su to ove godine pripremili.

Chef Ivan Colić iz splitskoj Bajamontija naglašava kako nastoje promovirati zdrav, mediteranski način prehrane. Zato na svojim jelovnicima nude fritule s bakalarom, pizzu s kozicama i jadranskom bukvom, okruglice od bijele ribe i morskih algi s crvenom lećom, palentu ‘Vrhovi dubina’ – aromatiziranu morskim algama, brudet s agar agarom i pohanom bukvom, rižot ‘Vrhovi dubina’ s algama i plodovima mora te Prokurative fritule.

Tijekom cijelog adventa Splićani i njihovi gosti na Prokurativama će moći kušati fritule s bakalarom te proteinski burger od bijele ribe. Na ovaj način tim Adventa na Prokurativama promiče konzumaciju ribe i pridonosi ciljevima Gastroadventa. Uz jela, u blizini klizališta i zvuka mora nude se i vina Laguna - Malvazija Festigia i Casteléo Festigia.

Gastroadventski vijenac izradila je Katja Karmelić. Završila je Školu likovnih umjetnosti, te zlatarstvo u Splitu. Radi u Centru za osobe s poteškoćama u razvoju kao radni instruktor u likovnoj radionici. Velika inspiracija su joj more i otoci.

U sklopu adventa u Staroj gradskoj vijećnici na Pjaci može se razgledati i multimedijalna izložba ‘Vrhovi dubina – podvodna baština Splitsko-dalmatinske županije’, koja donosi eksponate s više od četrdeset podvodnih arheoloških lokaliteta te potvrđuje važnost mora i nužnost njegova očuvanja.

Ovogodišnji Gastroadvent posvećen je inspirativnim jelima pripremljenima od poznatih i manje poznatih namirnica koje more daje. Suradnja s Institutom za oceanografiju i ribarstvo u Splitu dodatno naglašava važnost znanstvenog pristupa održivom gospodarenju morem.

Ovogodišnji Gastroadvent podržali su Turistička zajednica Splita, Splitsko-dalmatinska županija, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije,

Javna ustanova More i krš, Hrvatska udruga privatnih brodara, Sardina d.o.o. Postira te Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu.

Partneri su Adriatic Queen, Carlsberg Croatia, Ljekarne SDŽ te Vinarija Enosophia.