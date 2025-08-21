11-godišnjak uhvaćen kako vozi premoćan električni romobil. Protiv njegova oca podnesen optužni prijedlog

U srijedu su policajci u Lunjevcu kod Ludbrega zaustavili 11-godišnjeg dječaka koji je vozio električni romobil snage 400 W. Dječak nije imao kacigu i vozio se po cesti, iako se ovakva vozila smiju kretati samo biciklističkim ili pješačkim stazama.

Za usporedbu, većina romobila za odrasle ima snagu između 350 i 500 W, dok slabiji modeli za djecu obično ne prelaze 300 W. Romobil snage 400 W spada u gornju granicu standardnih romobila i predstavlja veliki rizik za 11-godišnjaka u prometu.

Otac odgovoran za prekršaj

Policija je utvrdila da je romobil dječaku dao njegov 37-godišnji otac, unatoč tome što je znao da djeca mlađa od 14 godina ne smiju upravljati takvim vozilima. Protiv njega će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom sudu, a prijeti mu novčana kazna od 550 eura.

Policija podsjeća da električne romobile djeca mlađa od 14 godina ne smiju koristiti, dok ostali vozači moraju vozila koristiti isključivo na biciklističkim stazama ili, gdje ih nema, po nogostupu, uz poštivanje pješaka.