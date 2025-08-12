1000 muslimana najavilo klanjanje namaza u Širokom pred Veliku Gospu. Policija zabranila skup

Policijska uprava Široki Brijeg zabranila je održavanje muslimanskog vjerskog okupljanja koje je za 14. kolovoza, dan uoči blagdana Velike Gospe, u središtu grada planirao teolog i predsjednik Bosanske narodne stranke Sanin Musa. Razlog zabrane, kako navode, povezan je s ranijim incidentom kada je jednoj muslimanki navodno onemogućeno obavljanje molitve u centru grada.

U priopćenju policije istaknuto je kako neće tolerirati nikakve poteze koji bi mogli potaknuti napetosti ili biti u suprotnosti sa zakonima, te da će svaki takav čin biti sankcioniran. Također su uputili apel za smirivanje situacije. Prema njihovoj procjeni, Musin poziv nosi političku pozadinu.

Musa je na društvenim mrežama pozvao svoje pristaše da se okupe i zajednički obave islamski molitveni obred u središtu Širokog Brijega, navodeći da ondje planira dovesti oko tisuću vjernika upravo dan prije kada grad tradicionalno posjećuju deseci tisuća katoličkih hodočasnika i mještana koji obilježavaju Veliku Gospu.

Njegov poziv popraćen je videosnimkom na kojoj žena u tradicionalnoj muslimanskoj odjeći obavlja molitvu na javnoj površini, a koju ubrzo prekida muškarac koji joj gestama pokazuje da se udalji.

Široki Brijeg je grad u kojem gotovo u potpunosti žive Hrvati katoličke vjeroispovijesti, a Musina objava izazvala je burne reakcije i mnoštvo komentara. Poznat po ranijim oštrim istupima, lider Bosanske narodne stranke ranije je, među ostalim, pozivao na naoružavanje Bošnjaka.