100 EURA MJESEČNO ZA SPLITSKE STUDENTE! Šarić: "Županija objeručke prihvatila prijedlog za dodatne subvencije"

U dvorani Splitsko-dalmatinske županije, održana je konferencija za medije na temu subvencioniranog privatnog smještaja. Na konferenciji su prisustvovali župan splitsko-dalmatinske županije, Blaženko Boban, zamjenik župana Stipe Čogelja, rektor Sveučilišta u Splitu, Dragan Ljutić, predsjednik studentskog centra, Ivan Žižić i njegov zamjenik, Marijan Bašić i predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu, Jerko Šarić.

Vlada Republike Hrvatske je u suradnji sa ministarstvom znanosti i obrazovanja donijela odluku da će sa 60 eura mjesečno sufinancirati privatan smještaj studentima kojima boravak tijekom studiranja nije osiguran u studentskim domovima. Na splitskom sveučilištu temeljem određenih kriterija ministarstva, takvih studenata koji ostvaruju pravo na subvenciju je 280. Naime, na inicijativu predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu, Jerka Šarića, županija je odlučila nadodati još 40 eura svakom od ovih 280 studenata i tako će studenti splitskog sveučilišta primati 100 eura subvencije za privatan smještaj tijekom akademske godine, odnosno za razdoblje od deset mjeseci. U proračunu splitsko-dalmatinske županije ta stavka će iznositi 117 600 eura.

"Mi ćemo ta sredstva već u prvi mjesec spustiti studentskom centru, za listopad, studeni, prosinac i siječanj, a oni će dalje isplaćivati studente, a dalje ćemo nastaviti redovno do konca akademske godine. Želja nam je da to bude od velike pomoći mladim ljudima, a moguće je i da ovom subvencijom boravište bude i jeftinije nego u studentskom domu, u nekim slučajevima. Na taj način želim da u grad Split dovedemo još više studenata, da bude studentski grad, da odiše mladosti i životom. Nije to jedina suradnja, mi na više načina surađujemo sa sveučilištem, ali i sa studentskim centrom." rekao je župan Blaženko Boban i nadodao da će i ove godine studentima koji se na početku turističke sezone moraju iseliti iz privatnih smještajnih kapaciteta ustupiti mjesta u studentskom domu.

Rektor sveučilišta također je napomenuo da je ovakvim suradnjama u cilju grad Split pretvoriti u studentski grad te je spomenuo izgradnju novog studentskog doma u kojem će se moći smjestiti još 600 studenata, a za koji su i nedavno dobili građevinsku dozvolu. "Postigli smo i postižemo jako puno uspjeha i upravo zato imamo potrebe, imamo i načina i želje i razumijevanja da našim studentima pružimo maksimum i da se odluče studirati u našoj splitsko-dalmatinskoj županiji, u gradu Splitu, ali i u Makarskoj i Sinju. Smatram da je timski rad važan i da nema toliko velikog problema koji zajednički ne možemo riješiti, uz međusobno razumijevanje, a sve za dobrobit naše mladosti i naših studenata."

Predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu zahvalio se sveučilištu i županiji na pomoći, ali je također i pozvao i grad Split da se uključi u ovu inicijativu. "Mi smo poslali zahtjev i gradu i županiji, županija je to objeručke prihvatila i zaista smo tu zahvalni na pomoći. Grad Split nam je odgovorio na zahtjev, bili smo pozvani na sastanak, mi smo iznijeli naše ideje, a nakon toga nismo imali nikakvu povratnu informaciju. Županiji smo poslali istu zamolbu i u roku 15 do 20 dana smo tu mjeru već realizirali."

Splitsko-dalmatinska županija jedina je u Hrvatskoj koja subvencionira studente i na taj način želi privući još više studenata u grad Split. "Mi smo jedino sveučilište gdje broj studenata ne opada, sa više od 19 000 studenata. Nama je interes da privučemo i druge studente." rekao je rektor Dragan Ljutić te je pohvalio sve uspjehe sveučilišta na međunarodnoj razini, ali se i pohvalio ocjenom studenata svih sastavnica Sveučilišta u Splitu za rad sveučilišta koja je prema anonimnim anketama 4,7.

Studenata koji imaju prebivalište izvan grada Splita, na splitskom sveučilištu je 5000,a u studentske domove se smjestilo se njih 1200. Ove godine na natječaj za subvencioniranje privatnog smještaja prijavilo se preko 2500 studenata. Natječaj je proveden u srpnju ove godine, a u ovome trenutku prikuplja se dodatna dokumentacija kojom studenti trebaju potvrditi status redovnog studenta te također trebaju imati i potvrdu o boravištu kako bi ostvarili pravo na subvencionirano privatno stanovanje.