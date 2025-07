Zvuči čudno, ali ležanje na podu može biti zdravo

Svaki dan sjedimo satima. Na poslu, u autu, na kauču. I premda to izgleda bezazleno, tijelo nam s vremenom sve više osjeća posljedice tog neprestanog sjedenja - zategnuti zglobovi, slabiji mišići, lošija pokretljivost. No postoji jednostavno, besplatno i neočekivano rješenje koje nam može pomoći: ležanje na podu, prenosi Index.

Tvrdo, hladno i zdravo

Nije mit - ležanje na podu, bilo na leđima ili na trbuhu, donosi više koristi nego što mislite. Ne govorimo ovdje o drijemanju s dekicom ispred televizora, nego o svjesnom odmoru na tvrdoj, stabilnoj podlozi koja tjera tijelo da se postavi drugačije nego inače.

"Naši pregibači kuka postaju zategnuti kada puno sjedimo. Ležanje na trbuhu suprotstavlja se tom položaju", objašnjava fizioterapeutkinja Rachel Prusynski iz Američke udruge fizioterapeuta.

To je važno jer većina nas ne samo da puno sjedi, nego to čini na način koji pasivizira cijelo tijelo - podupiremo se naslonima, zavalimo se, a trbušni mišići ne rade ništa. Vremenom zbog toga slabimo i ukočimo se.

Koliko teško može biti?

Osim što isteže mišiće, spuštanje na pod i ponovno ustajanje aktivira cijelo tijelo. "To uključuje gležnjeve, koljena, kukove, trbušne mišiće i još puno toga. Dobar je test pokretljivosti jer koristi gotovo svaki zglob u tijelu", kaže Prusynski.

Ako vam je to postalo teško, to je važan signal da nešto treba promijeniti. Možda ste izgubili ravnotežu, snagu ili fleksibilnost, a to su sve faktori koji s godinama povećavaju rizik od padova i ozljeda. I tu fizioterapeuti mogu pomoći - ne samo kad se nešto već dogodi, nego i preventivno.

Važno za starije, ali i za sve koji predugo sjede

"Ako starija osoba padne, mora znati kako se sigurno podići. A to neće moći ako se godinama nije ni pokušala spustiti na pod", upozorava fizioterapeutkinja Jennifer Kostik-Johnson iz zdravstvenog sustava Sveučilišta Zapadne Virginije.

Isto vrijedi i za sve one koji svakodnevno sjede deset ili više sati - tijelo se jednostavno odvikne od kretnji koje su mu nekoć bile prirodne. A bez pokreta dolazi ukočenost, slabost i bol.

Dobra vijest? Ne morate se mučiti sa satima vježbanja - dovoljno je samo mijenjati položaje tijekom dana. Nema tog "idealnog" držanja - ono najbolje je uvijek sljedeće, kaže Prusynski. Sjedite neko vrijeme, onda ustanite, možda se oslonite na stol, pa ležite na podu nekoliko minuta. I tako u krug.

Najgore što možete napraviti je ostati nepomični satima, čak i ako mislite da sjedite "pravilno".

Pazite ako imate probleme s pokretljivošću

Naravno, ako imate povijest padova, problema s koljenima, cirkulacijom ili niste dugo ležali na podu, ne pokušavajte to sami. Fizioterapeuti savjetuju da prve pokušaje radimo uz pomoć druge osobe ili uz naslonjač koji možemo uhvatiti. Spuštajte se polako i slušajte svoje tijelo.

Ako vam ležanje na podu trenutno nije izvedivo, cilj neka bude bilo kakvo poboljšanje mobilnosti. Šetnja, istezanje, vježbe uz stolicu, sve se računa. Bitno je samo da se krećemo i da se ne zadržavamo predugo u istom položaju.