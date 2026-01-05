Župan obišao Ceste Šibenik: Sve službe su u pripravnosti zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih prilika - priopćenje

S obzirom na najavljene nepovoljne vremenske prilike, kišu i poledicu na području Šibensko-kninske županije, župan Paško Rakić posjetio je danas Ceste Šibenik d.o.o., gdje je s direktorom Ninom Vrcićem razgovarao o trenutačnom stanju na cestama.

– Kako bismo izbjegli bilo kakva iznenađenja, danas smo obišli dio cesta na našem području. Stanje se kontinuirano prati, sve službe su u pripravnosti, a ispostave u Kninu i Drnišu raspolažu dovoljnim brojem vozila, opreme i ljudstva te su u potpunosti spremne za brzu i učinkovitu reakciju – istaknuo je župan, ujedno pozvavši građane na dodatan oprez u prometu te redovito praćenje vremenske prognoze.

– Tijekom noći smo preventivno posipali prometnice, a s istim aktivnostima nastavit ćemo i danas čim se kiša smiri, kako bismo spriječili stvaranje crnog leda, jedne je od najvećih opasnosti za vozače zimi. Preventivno posipanje ključno je za sigurnost prometa. Obuhvaćamo sve državne i županijske ceste te dio lokalnih cesta na području Drniša i Knina, ali i određene dionice na šibenskom području gdje postoji opasnost od poledice – poručio je direktor Vrcić.

Podsjetimo, u Hrvatskoj je zimska oprema obvezna na zimskim dionicama javnih cesta od 15. studenoga tekuće godine do 15. travnja iduće godine. Zbog zimskih uvjeta na državnoj cesti DC1 Gračac – Knin, trenutačno je na snazi zabrana prometa za motorna vozila bez propisane zimske opreme, kao i za teretna vozila s priključnim vozilom.