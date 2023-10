Župan Boban upriličio prijem za vodstvo Hrvatskog kluba diplomata

Danas je u svom uredu župan Blaženko Boban upriličio prijem za predsjednika i članove Hrvatskog diplomatskog kluba, poznatijeg pod kolokvijalnim imenom "Tuđmanovi diplomati".

Predsjednik Kluba, veleposlanik Emilio Marin je predstavio članove izaslanstva u kojemu su bili: generalni konzul Mišo Munivrana, tajnik, generalni konzul Zvonimir Marić, član Upravnog vijeća, urednik Glasnika Hrvatskog diplomatskog kluba, urednik izdanja Hrvatskog diplomatskog kluba, veleposlanica Milada Privora, članica Upravnog vijeća i Jelena Perleta, pridružena članica Hrvatskog diplomatskog kluba, pomoćnica urednika Glasnika Hrvatskog diplomatskog kluba.

Prof. Marin je u kratkim crtama predstavio rad Hrvatskog diplomatskog kluba, od njegova osnutka do danas. Klub su utemeljili bivši i neki još uvijek aktivni veleposlanici i konzuli, imenovani u vrijeme prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, od ranih 90-ih godina do 2000. godine. Postoje tri kategorije članstva u Klubu: redoviti, počasni i pridruženi članovi. Svi oni, svojim znanjem, iskustvom i konkretnim angažmanom čine sve kako se istina o prvim godinama „rađanja“ hrvatske diplomacije ne bi falsificirala, kako bi se sačuvalo sjećanje na „dane ponosa i slave“ te kako bi se nadalje širila istina o stvaranju i obrani Republike Hrvatske – kazao je prof. emeritus Marin dodajući da su kao Klub rado, s oduševljenjem dočekali i podržali inicijativu župana Bobana o preimenovanju Zračne luke Split u Zračnu luku sv. Jeronima, koji ima istaknuto mjesto i značaj i među diplomatima, kao zaštitnik prevoditelja što je i službeno potvrđeno od UN-a. Prilika je to za svekoliko rebrendiranje županije koristeći moderne alate u promicanju naših tradicionalnih vrednota i ukupnog identiteta Dalmacije i Južne Hrvatske.

Župan Boban je pozdravio uvažene goste, objasnivši im kako je uopće došlo do prihvaćanja sv. Jeronima kao zaštitnika Splitsko-dalmatinske županije, što je sve županija činila i još čini na „povratku sv. Jeronima u svjetovni život“ Dalmacije i Hrvatske. Župan je od srca zahvalio prof. Marinu i ostalim članovima Kluba na svesrdnoj javnoj potpori za preimenovanje Zračne luke Split u ZL sv. Jeronim, ističući brojne pozitivne reakcije nekoliko nadbiskupa i biskupa s područja Splitsko-makarske nadbiskupije, svih akademika rođenih u Splitu ili na području županije, brojnih sveučilišnih profesora, umjetnika, novinara i drugih utjecajnih osoba iz javnog života županije i RH. – Kroz nekoliko dana šaljemo resornom Ministarstvu prometa i pomorstva i Vladi RH službeni zahtjev uz Pismo potpore koje je potpisalo 70-ak osoba iz duhovnog, znanstvenog, kulturnog, sportskog, estradnog svijeta eminentnih sugrađana iz grada Splita i s područja cijele Županije. Nadamo se pozitivnom odgovoru te skorom pokretanju složene procedure za preimenovanje zračne luke – kazao je župan te poželio Hrvatskom diplomatskom klubu uspješan rad na širenju istine i daljnjem lobiranju za ovu i druge dobre ideje promicanja svih naših tradicionalnih i suvremenih vrednota po kojima nas svijet već sada prepoznaje.

Neposredni poticaj za današnji susret sa županom Bobanom je današnje predstavljanje izdanja u nizu od 6 knjiga, „Sjećanja i prilozi za povijest diplomacije RH“. To je prvo predstavljanje te temeljne edicije za povijest hrvatske diplomacije koje su napisali hrvatski veleposlanici i generalni konzuli iz 90-tih godina, predstavljanje koje je Klub zajednički organizirao s Rektoratom Sveučilišta u Splitu u Sveučilišnoj galeriji Rektorata Sveučilišta. Ovom prigodom je gosp. Marin, inače francuski akademik i član Papinskog odbora za povijesne znanosti, darovao županu prvih šest knjiga koje su uredili Zoran Marić i Žagar, a župan Boban je doajenima hrvatske diplomacije darovao knjigu hrvatskog književnika S. P. Novaka o životu i djelu svetog Jeronima, po jedan primjerak specijalnog izdanja Slobodne Dalmacije posvećenog sv. Jeronimu te mali kip sv. Jeronima, rad akademskog kipara Vene Jerkovića.

Uz župana Bobana, današnjem prijemu su nazočili predsjednik županijske Skupštine Mate Šimundić, Ivan Baćak i Marina Matković iz Kabineta župana.