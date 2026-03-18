Župan Boban na predstavljanju knjige o Reri: "Ona nije samo zapis o jednom vlaku, nego priča o ljudima, prostoru i vremenu"

U Muzeju Cetinske krajine večeras je predstavljena knjiga Balada o Reri ekspres autora Stipe Krce, djelo koje evocira uspomene na nekadašnji vlak koji je, kako je istaknuto, imao daleko veće značenje od same prometne poveznice. Predstavljanju je nazočio i župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, koji je naglasio kako je Rera ostala duboko upisana u kolektivno pamćenje Cetinskog kraja i Dalmacije.

"Rera je bila puno više od prijevoza. Bila je simbol života – susreta, razgovora, prijateljstava, pa i ljubavi koje su se rađale na tim putovanjima", poručio je Boban. Dodao je kako knjiga Balada o Reri ekspres ne donosi samo priču o jednom vlaku, nego i o vremenu koje je oblikovalo ljude i prostor.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"To nisu samo stranice o jednom prijevoznom sredstvu, nego priča o ljudima, o prostoru i o vremenu koje nas je povezivalo i gradilo", istaknuo je župan. Posebno je naglasio važnost činjenice da je Splitsko-dalmatinska županija uključena u ovaj projekt kao suizdavač knjige i suorganizator predstavljanja.

"Posebno mi je drago što je Splitsko-dalmatinska županija suizdavač ove knjige i suorganizator ovog vrijednog kulturnog događaja", rekao je Boban. Knjigu su okupljenima predstavili urednik izdanja prof. dr. sc. Josip Dukić, dr. sc. Joško Belamarić te sam autor Stipe Krce, kojem je Boban uputio čestitke na djelu koje, kako je naveo, daje snažan doprinos očuvanju baštine i kolektivnog sjećanja.

"Stipi Krci upućujem iskrene čestitke na ovom vrijednom djelu koje snažno pridonosi očuvanju naše baštine i kolektivnog sjećanja", zaključio je Boban.