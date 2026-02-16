Zubčić 13. na olimpijskom slalomu

Filip Zubčić zauzeo je 13. mjesto u olimpijskom slalomu u Bormiju. Olimpijski pobjednik je Švicarac Loic Meillard koji je nakon srebra u momčadskoj kombinaciji i bronce u veleslalomu kompletirao set odličja.

Srebrni Austrijanac Fabio Gstrein zaostao je 35 stotinki, a brončani Norvežanin Henrik Kristoffersen sekundu i 13 stotinki. Uvjerljivo vodeći nakon prve vožnje, Norvežanin Atle Lie McGrath, u drugoj nije stigao ni do prvog prolaznog vremena. Zubčić je za pobjednikom zaostao 2 sekunde i 75 stotinki.

Samuel Kolega i Istok Rodeš nisu završili prvu vožnju.