ZTK Split poziva osnovnoškolce na kreativne radionice 3D modeliranja, robotike i modelarstva

Početkom nove školske godine 2025./2026., Zajednica tehničke kulture grada Splita organizira za učenike osnovnih škola izvannastavne i izvanškolske radionice tehničkih aktivnosti.

Radionice će se održavati u prostorijama ZTK grada Splita (Varaždinska 53) s početkom u drugoj polovici mjeseca rujna ove godine, a trajat će do mjeseca lipnja 2026.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Riječ je o radionicama modeliranja 3D olovkama (učenici od 2. do 5. razreda), modelarstva (od 4. do 8. razreda), robotike (od 2. do 8. razreda).

Radionice su zamišljene na način da omoguće individualni i timski rad prilagođen potrebama i mogućnostima svakog polaznika. Na taj način razvijaju se kreativnost, motorika, kritičko mišljenje i promatranje te samostalnost u istraživanju.

Broj polaznika na radionicama je ograničen, a prijave se zaprimaju do 17. rujna 2025.

Nakon zaključenja roka za prijavu, formirat će se grupe učenika za svaku od navedenih radionica, o čemu će prijavitelji biti pravovremeno obaviješteni.

Dodatne pojedinosti o programu i izvedbi radionica mogu se dobiti na e-mail adresi tomislav@ztk-split.hr.

Prijavnica za radionice se može pronaći na web stranici ZTK grada Splita OVDJE.