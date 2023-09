ZTK DUBROVNIK: "Svjetski tjedan Svemira obilježavamo trodnevnim programom 'Dani astronomije'"

U organizaciji Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije te Hrvatskog astronomskog saveza obilježit će se Svjetski tjedan svemira. U srijedu 4. listopada započinju Dani astronomije gdje će do 6. listopada biti organizirana promatranja Mjeseca, Saturna, Jupitera i Sunca na Porporeli, radionica o Suncu te Mala škola astronomije u Centru za mlade Dubrovnik uz promatranje Sunca, Jupitera i Saturna.

Cijeli program vodit će glavni tajnik Hrvatskog astronomskog saveza, Dorian Božičević.

U srijedu 4. listopada od 20 do 22 sata održat će se javno promatranje Mjeseca, Jupitera i Saturna teleskopima na Porporeli, dok će se dnevno promatranje Sunca održati na istom mjestu u petak od 10 do 12 sati.

Mala škola astronomije odvijat će se u četvrtak 5. listopada od 18 do 20 sati i petak 6. listopada od 15 do 17 sati u Centru za mlade Dubrovnik, a namijenjena je učenicima osnovnih škola od 1. do 4. razreda. U četvrtak 5. listopada od 15 do 17 sati održat će se radionica o Suncu (također za učenike osnovnih škola od 1. do 4. razreda, u Centru za mlade Dubrovnik).

Broj mjesta na radionici o Suncu i Maloj školi astronomije je ograničen te se potrebno prijaviti preko poveznice: www.ztk-du.hr/astro-prijave/.