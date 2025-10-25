Zrinka Ljutić podbacila u drugoj vožnji prve utrke nove sezone

U austrijskom zimovalištu Sölden održan je veleslalom skijašica kojim je otvorena nova sezona Svjetskog kupa. Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić završila je na 10. mjestu nakon što je u prvoj vožnji bila trećeplasirana. Pobjedu je odnijela domaća uzdanica Julia Scheib.

Ljutić, koja je prvu vožnju završila kao treća, na kraju je bila 10. s vremenom 2:18.55 I 2,04 sekunde zaostatka za austrijskom skijašicom (2:16.51). Drugo je mjesto zauzela Amerikanka Paula Moltzan (2:17.09) s 58 stotinki zaostatka za pobjednicom, a treće Švicarka Lara Gut Behrami (2:17.93) sa 1,11 sekunde sporijim vremenom.

Ovo je 27-godišnjoj Austrijanki, koja je bila prva i nakon prve vožnje, prva pobjeda u Svjetskom kupu.

Zrinka Ljutić je u prošloj sezoni bila osma u veleslalomu u Svjetskom kupu s 321 bodom, dok je u slalomu osvojila Mali kristalni globus. Subotnji nastup joj je četvrti na otvaranju sezone Svjetskog kupa. Prošlogodišnju utrku u Soeldenu je završila na 18. mjestu, a 2023. je osvojila 14. mjesto, piše Gol.hr.

Sutra je u Soeldenu na rasporedu prva utrka nove sezone za skijaše, također veleslalom.

Soelden, rezultati veleslaloma za skijašice:

1. Julia Scheib (Aut) 2:16.51

2. Paula Moltzan (SAD) 2:17.09 +0,58

3.Lara Gut-Behrami (Švi) 2:17.62 +1,11

4. Mikaela Shiffrin (SAD) 2:17.93 +1,42

5. Thea Louise Stjernesund (Nor) 2:18.04 +1,53

...

10. ZRINKA LJUTIĆ (HRV) 2:18.55 +2.04