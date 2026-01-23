Zovko: "Uključivanje zemalja zapadnog Balkana u 'zid dronova' ključno je za sigurnost europskih granica"

Zastupnica u Europskom parlamentu i članica Odbora za sigurnost i obranu (SEDE) Željana Zovko danas je sudjelovala na plenarnoj raspravi Europskog parlamenta o izvješću "Dronovi i novi sustavi ratovanja – potreba Europske unije za prilagodbom kako bi bila spremna za današnje sigurnosne izazove".

U svom govoru Zovko se osvrnula na iskustvo iz 1995. godine, istaknuvši kako je Hrvatska, uz potporu dronova koje su osigurali američki partneri, pripremila operaciju Oluja te naposljetku oslobodila okupirana područja i time doprinijela okončanju rata u Bosni i Hercegovini. Naglasila je da taj primjer potvrđuje dugogodišnju važnost transatlantskog partnerstva i suradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama u jačanju europske sigurnosti.

Zovko je istaknula kako aktualni sigurnosni kontekst, obilježen ratom u Ukrajini i rastućim prijetnjama na vanjskim granicama Europske unije, zahtijeva snažan i koordiniran odgovor EU-a u području obrane od dronova, osobito kada je riječ o zaštiti granica i kritične infrastrukture.

"Drone Wall"

U tom je kontekstu naglasila da zemlje zapadnog Balkana, kao dio neposrednog susjedstva Europske unije, imaju važnu ulogu u jačanju europskog sigurnosnog prostora te da je njihovo uključivanje u strateške projekte, poput "Drone Walla", ključno za učinkovit nadzor zračnog prostora, zaštitu vanjskih granica i jačanje ukupne sigurnosti Europe.

Na današnjem plenarnom zasjedanju Europskog parlamenta usvojeno je isto izvješće, u koje su uključeni amandmani zastupnice Zovko. Izvješće naglašava potrebu da Europska unija ubrza prilagodbu svojih obrambenih kapaciteta novim oblicima ratovanja te ojača suradnju među državama članicama i partnerima.

Zovko je u ovo izvješće uvrstila nekoliko važnih amandmana, uključujući onaj kojim se poziva Europsku komisiju da u projekt "Drone Wall" uključi voljne zemlje zapadnog Balkana, uz produbljivanje suradnje u području sigurnosti i obrane, uključujući izgradnju kapaciteta te zaštitu vanjskih granica i kritične infrastrukture.