Zovko pozvala na povećanje sredstava za Zajedničku ribarstvenu politiku u novom višegodišnjem financijskom okviru

Zastupnica u Europskom parlamentu i članica Odbora za ribarstvo (PECH) Željana Zovko sudjelovala je danas u razmjeni mišljenja s povjerenikom za ribarstvo i oceane Costasom Kadisom o novom Višegodišnjem financijskom okviru Europske unije za razdoblje 2028.–2034. te budućnosti europskog ribarstva.

Tom je prilikom Zovko naglasila kako trenutačni prijedlozi financiranja ne odgovaraju stvarnim potrebama ribarskog sektora, osobito malih ribara, koji se suočavaju s ograničenjima u ostvarivanju potpore za opremu ključnu za sigurnost plovidbe, poput GPS uređaja i radarskih sustava.

"Odbijanje financiranja navigacijske i energetski učinkovite opreme ne povećava ribolovni kapacitet, ali izravno ugrožava sigurnost ribara na moru, osobito u lošim vremenskim uvjetima, te povećava njihove operativne troškove", istaknula je Zovko, upozorivši na nedostatak razumijevanja unutar Europske komisije za ove probleme.

Zovko je dodatno naglasila kako ribari imaju ključnu ulogu u očuvanju sigurnosti europskih mora, osobito u aktualnom geopolitičkom kontekstu. "U situaciji u kojoj je kritična infrastruktura na moru sve ugroženija, ribari su često jedini ljudi na terenu. Ako njima ne osiguramo osnovna sredstva za sigurnu plovidbu i nadzor, postavlja se pitanje tko će štititi naše more", poručila je.

Eurozastupnica je pozvala Europsku komisiju da u okviru novog Višegodišnjeg financijskog okvira osigura dostatna sredstva za ribarski sektor, istaknuvši kako je za očuvanje sigurnosti, stabilnosti i opskrbe hranom nužno izdvojiti najmanje sedam milijardi eura.