Zovko pozvala na odlučno djelovanje EU-a zbog represije nad prosvjednicima u Iranu

Zastupnica u Europskom parlamentu i članica Odbora za vanjske poslove (AFET) Željana Zovko govorila je na današnjoj plenarnoj sjednici u Strasbourgu o stanju u Iranu.

Zovko je istaknula kako su deseci tisuća građana diljem Irana izašli na ulice potaknuti dubokim gospodarskim poteškoćama i političkom represijom, tražeći osnovne slobode i povratak ljudskog dostojanstva. Upozorila je da je odgovor iranskih vlasti na ove zahtjeve bio brutalan i potpuno nedopustiv. "Iranski režim na prosvjede odgovara sustavnim kršenjem ljudskih prava, od ubojstava i masovnih uhićenja do egzekucija i potpune blokade interneta kojom pokušavaju prikriti svoje zločine od očiju javnosti", naglasila je Zovko.

Zovko je uputila snažan poziv na zaštitu žena, mladih i novinara koji su postali glavne mete sustavne represije isključivo zbog borbe za svoja temeljna prava. U tom kontekstu, Zovko je od Europske komisije zatražila donošenje konkretnih i odlučnih mjera koje prvenstveno uključuju potpuno uvrštavanje Islamske revolucionarne garde na popis terorističkih organizacija Europske unije te inzistiranje na hitnom puštanju na slobodu svih nepravedno pritvorenih prosvjednika.

Zovko je naglasila nužnost osiguravanja nesmetanog pristupa obiteljima zatvorenih osoba te pružanje sigurnih komunikacijskih alata prosvjednicima. "Europska unija u ovom trenutku mora reagirati jasno, jedinstveno i vjerodostojno, pokazujući dosljednost u svojoj ulozi globalnog zaštitnika temeljnih sloboda i ljudskih prava", zaključila je Zovko.