Znate li što je hiperseksualnost? 22-godišnjak otvoreno progovorio o borbi: "Prisutno je stalno još od puberteta"

S vremena na vrijeme društvene mreže postanu mjesto na kojem ljudi vrlo otvoreno dijele osobna iskustva vezana uz zdravlje. Iako smo svi čuli za razna medicinska stanja i dijagnoze, rijetko imamo priliku iz prve ruke čuti kako izgleda svakodnevni život s nekim manje poznatim poremećajem. Upravo to učinio je jedan 22-godišnjak koji je na Redditu organizirao popularni “Ask Me Anything” (Pitaj me bilo što), nakon što je otkrio da mu je liječnički potvrđena hiperseksualnost.

U objavi, korisnik pod nadimkom magic_linc08 naglasio je da se ne radi o samodijagnozi, već o stanju koje su potvrdili stručnjaci. Također je naveo da ima blagi oblik autizma te da ta dva stanja, prema njegovom iskustvu, međusobno djeluju na neobične načine, piše Večernji list. "Nikada nisam imao nikakvu traumu koja bi ovo potaknula. Prisutno je stalno još od puberteta. Moguće je da autizam ima neku ulogu, ali ni liječnici nisu potpuno sigurni", napisao je.

Što je hiperseksualnost?

Prema Cleveland Clinic, hiperseksualnost se odnosi na pretjerane seksualne misli, porive ili ponašanja koja osoba teško kontrolira, a koja mogu uzrokovati emocionalnu nelagodu i negativno utjecati na odnose, financije i svakodnevno funkcioniranje. Ovo stanje se ponekad naziva i kompulzivno seksualno ponašanje ili seksualna ovisnost, a liječenje može uključivati terapiju, lijekove i grupe za samopomoć.

U odgovaranju na brojna pitanja, mladić je detaljno opisao simptome i načine na koje se s njima nosi, osobito dok je u vezi. Istaknuo je kako mu partnerica pruža veliku podršku i pomaže mu da se lakše nosi s porivima. "Kod mene je to poput ekstremne kompulzije. Seksualni porivi mogu postati toliko jaki da ih prate tjeskoba i fizičke reakcije poput znojenja. Da bih ih ublažio, moram masturbirati više puta dnevno, što zna biti iznimno iscrpljujuće", objasnio je. Dodao je i da porivi nemaju jasan okidač, ali kada se pojave, potpuno preuzmu njegovu pažnju dok se ne smire. U vezi, hiperseksualnost se kod njega očituje i kroz potrebu za vrlo intenzivnim i dugotrajnim intimnim odnosima.