Znate li što je ghosting? Psiholog objasnio zašto to ljudi rade

Umjesto osude, ključno je razumjeti služi li ghosting kratkotrajnoj zaštiti ili dugoročno nanosi štetu

Naglo prekidanje svake komunikacije bez objašnjenja – poznato kao ghosting – postalo je gotovo uobičajeno u eri online dopisivanja i aplikacija za upoznavanje. Iako je za osobu koja je „ghostana“ takvo iskustvo često bolno i zbunjujuće, psiholozi upozoravaju da potreba za ghostanjem ne proizlazi nužno iz bešćutnosti ili loših namjera.

Prema kliničkom psihologu Charlieju Heriot-Maitlandu, riječ je o obrascu ponašanja koji pokreće isti sustav u mozgu zadužen za reakciju na prijetnju. Taj je sustav evolucijski osmišljen kako bi nas zaštitio, a ne kako bi gradio zdrave i stabilne odnose.

U svojoj novoj knjizi Controlled Explosions in Mental Health Heriot-Maitland objašnjava da ponašanja koja često doživljavamo kao samosabotirajuća – poput prokrastinacije, oštre samokritike ili ghostanja – zapravo predstavljaju pokušaje živčanog sustava da se nosi sa strahom i emocionalnim preopterećenjem.

„Iz perspektive preživljavanja, ghosting je svojevrsni kompromis“, objasnio je u razgovoru za Newsweek. „On donosi kratkoročno olakšanje jer smanjuje trenutačni stres ili osjećaj prijetnje, ali dugoročno može ozbiljno narušiti odnose. Živčani sustav uvijek daje prednost onome što se u tom trenutku čini najsigurnijim, čak i kada takav izbor polako potkopava nečiji život.“

Psiholog upozorava da ghosting ne bi trebalo automatski moralno osuđivati. Označavanje takvog ponašanja kao lijenog, nepristojnog ili toksičnog, tvrdi, samo produbljuje osjećaj srama i dodatno učvršćuje obrambeni mehanizam.

Umjesto osude, ključno je razumjeti služi li ghosting kratkotrajnoj zaštiti ili dugoročno nanosi štetu – i osobi koja nestaje i onoj koja ostaje bez odgovora.

