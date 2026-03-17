Znate li koji je Balaševićev stih napisan na Livajinim prsima?

Nogometaš HNK Hajduk Split i nekadašnji reprezentativac, Marko Livaja, poznat je po svojoj strasti na terenu, ali i po upečatljivom izgledu izvan njega. Jedan od detalja koji posebno privlači pažnju su njegove brojne tetovaže...

Tijelo mu je gotovo potpuno prekriveno različitim motivima i natpisima, koji su kroz godine postali dio njegovog identiteta.

Ipak, jedna tetovaža na prsima privukla je pažnju više od svih ostalih - ne zbog poruke, nego zbog pravopisne pogreške. A s tom tetovažom se fotografirao još 2014. i objavio je na svom Instagramu, pišu 24 sata.

Na lijevoj strani Livajinih prsa nalazi se natpis koji glasi: "Samo rietki nađu rietke". Na prvi pogled riječ je o stihovima Đorđa Balaševića. Međutim, problem je u načinu na koji je riječ napisana.

U standardnom hrvatskom pravopisu riječ "rijetki" piše se s kombinacijom "ij", dok je na Livajinoj tetovaži napisano "ie". Zbog toga bi pravilna verzija rečenice trebala glasiti: "Samo rijetki nađu rijetke." U originalu je: "Samo retki nađu retke".

Fotografije te tetovaže počele su se širiti internetom i društvenim mrežama, posebno kada bi Livaja slavio pogodak i skinuo dres. Postoji nekoliko teorija na društvenim mrežama o tome kako je do pogreške uopće došlo. Neki smatraju da je tetovaža napravljena u inozemstvu, gdje tattoo majstor nije bio upoznat s hrvatskim pravopisom. Postoji i mišljenje da je riječ o stiliziranom pisanju, iako većina ljudi smatra da je ipak riječ o običnoj pravopisnoj pogrešci koja je ostala zauvijek zabilježena na njegovom tijelu.

Tri lava u spomen Dalmacije, mrtvačka glava, panorama Splita, vjerski citat... Livaja je na tijelo dao istetovirati razne poruke. Prije nekoliko godina otkrio je da ih ima 110, ali da još čeka onu za naslov.