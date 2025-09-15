Znanstvenici upozoravaju: Nikada ne ubijajte pauka kojeg ste pronašli u domu

Vidjeti pauka kako šeta po vašem domu nije ugodno, naravno, ali znanstvenici upozoravaju da ga, ma koliko vam to neugodno ili strašno bilo, ne bi trebali ubijati. Kako prenosi IFL Science, pauci imaju jako veliku i važnu ulogu u prirodi i dio su unutarnjeg ekosustava. Oni na koje naiđemo u vlastitom domu nisu opasni niti otrovni, baš naprotiv, mogu vam ukloniti druge štetočine.

Znanstvenici iz Sjeverne Karoline su proveli istraživanje na nekih 50 domova u kako bi otkrili koje sve vrste paukova žive u domovima ljudi te koliko ih često ima. Rezultati pokazali - u doslovno svakoj kući! U kutu prostorije naprave mrežu i čekaju da se plijen uhvati - štetnici i insekti koji prenose bolesti.

Osim što vas mogu spasiti od drugih kukaca, znanstvenik Martin Nyffeler otkrio je da su proračuni pokazali globalnu važnost pauka za smanjenje populacije insekata i održavanje prirodne ravnoteže. Zaključak je da, ako se smanji broj pauka, povećat će se broj insekata koji su njima inače hrana te koji su, važno je naglasiti, puno štetniji i opasniji, prenosi Večernji list.