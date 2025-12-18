Znanstvenici potvrdili da postoji puno učinkovitiji način za mršavljenje od Ozempica

Ozempic i drugi lijekovi na bazi semaglutida donose impresivne rezultate u mršavljenju za mnoge ljude, ali nova studija pokazuje da su daleko manje učinkoviti od kirurških zahvata – i to s ogromnom razlikom.​

Istraživači sa Sveučilišta u New Yorku usporedili su gastrektomiju i slične zahvate s lijekovima koji sadrže semaglutide ili tirzepatide i oponašaju hormon koji kontrolira apetit.​

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pacijenti iz grupe podvrgnute kirurškim zahvatima izgubili su prosječno 25,7 posto ukupne tjelesne mase tijekom dvije godine, dok je skupina na lijekovima izgubila samo 5,3 posto.​

Razlog je djelomično u tome što pacijenti često odustaju od GLP-1 lijekova i to do čak 70 posto njih u prvoj godini. Kirurgija je trajnija, ali se pokazalo da je superiorna i u kraćim razdobljima.​

Lijekovi poput Ozempica originalno su odobreni za dijabetes tipa 2., jer snižavaju šećer u krvi i smanjuju rizik od raka te srčanih bolesti, ali kirurgija pokazuje bolju kontrolu šećera.​

Kirurgija, međutim, također nije bez rizika – invazivna je, trajna i zahtijeva strogu prehranu i vježbanje.

“Metabolička i barijatrijska kirurgija daleko je učinkovitija i trajnija”, kaže predsjednica ASMBS-a Ann M. Rogers, piše Novi list.