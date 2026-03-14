Znamo sve pjesme koje idu na Eurosong 2026.

Otkriveni su svi izvođači i skladbe koje će se natjecati na ovogodišnjem izdanju Eurosonga, koji se održava u Beču 12., 14. i 16. svibnja. Program uključuje dvije polufinalne večeri, a veliko finale na rasporedu je u subotu. Hrvatsku će predstavljati grupa Lelek, pobjednice ovogodišnje Dore, s pjesmom „Andromeda“.

Ukupno će se natjecati 35 zemalja, dok je pet država još krajem prošle godine odlučilo bojkotirati natjecanje. Island, Irska, Španjolska, Nizozemska i Slovenija neće sudjelovati u Beču, nakon što je Europska radiodifuzijska unija (EBU) potvrdila nastup Izraela.

Poslušajte sve pjesme koje idu na Eurosong:

Albanija: Alis – “Nân”

Armenija: Simon – “Paloma Rumba”

Australija: Delta Goodrem – “Eclipse”

Austrija: Cosmó – “Tanzschein”

Azerbajdžan: Jiva – “Just Go”

Belgija: Essyla – “Dancing on the Ice”

Bugarska: Dara – “Bangaranga”

Hrvatska: Lelek – “Andromeda”

Cipar: Antigoni – “Jalla”

Češka: Daniel Zizka – “Crossroads”

Danska: Søren Torpegaard Lund – “Før vi går hjem”

Estonija: Vanilla Ninja – “Too Epic To Be True”

Finska: Linda Lampenius & Pete Parkkonen – “Liekinheitin”

Francuska: Monroe – “Regarde”

Gruzija: Bzikebi – “Fireflies”

Njemačka: Sarah Engels – “Fire”

Grčka: Akylas – “Ferto”

Izrael: Noam Bettan – “Michelle”

Italija: Sal Da Vinci – “Per sempre sì”

Latvija: Atvara – “Ēnā”

Litva: Lion Ceccah – “Sólo quiero más”

Luksemburg: Eva Marija – “Mother Nature”

Malta: Aidan – “Bella”

Moldavija: Satoshi – “Viva, Moldova”

Crna Gora: Tamara Živković – “Nova zora”

Norveška: Jonas Lovv – “Ya ya ya”

Poljska: Alicja – “Pray”

Portugal: Bandidos do Cante – “Rosa”

Rumunjska: Alexandra Căpitănescu – “Choke Me”

San Marino: Senhit – “Superstar”

Srbija: Lavina – “Kraj mene”

Švedska: Felicia – “My System”

Švicarska: Veronica Fusaro – “Alice”

Ukrajina: Leléka – “Ridnym”

Ujedinjeno Kraljevstvo: Look Mum No Computer – “Computer Love”