Znamo sve pjesme koje idu na Eurosong 2026.

Otkriveni su svi izvođači i skladbe koje će se natjecati na ovogodišnjem izdanju Eurosonga, koji se održava u Beču 12., 14. i 16. svibnja. Program uključuje dvije polufinalne večeri, a veliko finale na rasporedu je u subotu. Hrvatsku će predstavljati grupa Lelek, pobjednice ovogodišnje Dore, s pjesmom „Andromeda“.
Ukupno će se natjecati 35 zemalja, dok je pet država još krajem prošle godine odlučilo bojkotirati natjecanje. Island, Irska, Španjolska, Nizozemska i Slovenija neće sudjelovati u Beču, nakon što je Europska radiodifuzijska unija (EBU) potvrdila nastup Izraela.
Poslušajte sve pjesme koje idu na Eurosong:
Albanija: Alis – “Nân”
Armenija: Simon – “Paloma Rumba”
Australija: Delta Goodrem – “Eclipse”
Austrija: Cosmó – “Tanzschein”
Azerbajdžan: Jiva – “Just Go”
Belgija: Essyla – “Dancing on the Ice”
Bugarska: Dara – “Bangaranga”
Hrvatska: Lelek – “Andromeda”
Cipar: Antigoni – “Jalla”
Češka: Daniel Zizka – “Crossroads”
Danska: Søren Torpegaard Lund – “Før vi går hjem”
Estonija: Vanilla Ninja – “Too Epic To Be True”
Finska: Linda Lampenius & Pete Parkkonen – “Liekinheitin”
Francuska: Monroe – “Regarde”
Gruzija: Bzikebi – “Fireflies”
Njemačka: Sarah Engels – “Fire”
Grčka: Akylas – “Ferto”
Izrael: Noam Bettan – “Michelle”
Italija: Sal Da Vinci – “Per sempre sì”
Latvija: Atvara – “Ēnā”
Litva: Lion Ceccah – “Sólo quiero más”
Luksemburg: Eva Marija – “Mother Nature”
Malta: Aidan – “Bella”
Moldavija: Satoshi – “Viva, Moldova”
Crna Gora: Tamara Živković – “Nova zora”
Norveška: Jonas Lovv – “Ya ya ya”
Poljska: Alicja – “Pray”
Portugal: Bandidos do Cante – “Rosa”
Rumunjska: Alexandra Căpitănescu – “Choke Me”
San Marino: Senhit – “Superstar”
Srbija: Lavina – “Kraj mene”
Švedska: Felicia – “My System”
Švicarska: Veronica Fusaro – “Alice”
Ukrajina: Leléka – “Ridnym”
Ujedinjeno Kraljevstvo: Look Mum No Computer – “Computer Love”
