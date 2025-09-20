Zlato za Hrvatsku: Madunić i Žaja nove europske prvakinje

Završeno je prvenstvo Europe u kickboxingu za mlađe uzraste u Jesolu, Italija, uz nastup preko 1800 natjecatelja iz rekordne 41 države.

U finalima za pamćenje osvojili smo dva velika zlata - Ema Anđela Žaja i Mirjana Madunić!

U prvom finalu za Pit Bull, naša Ema Anđela Žaja rukavice je ukrstila s Gulgaz Ibrahimli- prvakinjom Azerbejdžana, osvajačicom svjetskog kupa u Istanbulu i iznimno brzom i čvrstom borkinjom. Nakon dvije izvrsne borbe i pobjede nad Bugarkom Emiliq Stanchevom u četvrtfinalu te osvajačicom svjetskog kupa u Budimpešti i prvom nositeljicom Poljakinjom Zofiom Wask u polufinalu, u finalnoj borbi za pamćenje, Ema je ponovno nametnula svoj ritam koji ni ova protivnica jednostavno nije mogla pratiti. Uz uvjerljivu dominaciju kroz sve tri runde Ema je postala prvakinja Europe do 44 kg u disciplini K1 te uz titulu prvakinje svijeta u full contactu iz 2024. sada dodaje i titulu europske prvakinje u K1! Izniman talent, rad, vjera u sebe i tim su kvalitete koje su Emu sa samo 16 godina već dovele na sami vrh Europe i svijeta.

U drugom finalu za Pit bull nastupila je naša Mirjana Madunić, koja je također, malo je reći, briljirala tijekom cijelog prvenstva. Na putu do zlata pobjedila je jaku Poljakinju Nadie Nowakowsku u četvrtfinalu, prvu nositeljicu i favoritkinju kategorije, iskusnu Mađarku Fanni Jakabacsku u polufinalu, a u finalnoj borbi rukavice je ukrstila s drugom nositeljicom, nezgodnom prvakinjom Poljske Weronikom Smigielskom. Od početka borbe, Mime je nametnula svoj ritam, agresivno i hrabro kroz sve tri runde apsolutno dominirala borbom te uvjerljivom bodovnom prednošću postaje juniorska prvakinja Europe do 56 kg u disciplini Full contact! Mirjani je ovo i najveći uspjeh u dosadašnjoj karijeri, a uz kvalitete i radnu etiku koju ima vjerujemo da je čekaju još mnogobrojna najsjajnija odličja!

I za kraj, čestitke za svih osam natjecatelja Pit Bulla od kojih još jednom posebno treba pohvaliti brončanog Ivana Krševana Lozu te cijelu kickboxing reprezentaciju Hrvatske na ostvarenim rezultatima od kojih nam je posebno drago i ističemo veliko zlato Ante Lasića iz KBK Imotski! Čestitke i na tome što su svi borci ostavili srce na ringu na ponos svojih klubova, naše reprezentacije i cijele Hrvatske!