Zlatko Pejaković stiže u Split: Limit Night Club sprema glazbeni spektakl

Split će uskoro biti domaćin pravog glazbenog spektakla. U petak, 21. ožujka, u Limit Night Clubu nastupa jedan od najprepoznatljivijih glasova domaće glazbene scene – Zlatko Pejaković.

Legendarni pjevač, čije pjesme desetljećima pune dvorane i klubove, u Split donosi svoje najveće hitove i energiju zbog koje su njegovi koncerti uvijek posebni. Publiku očekuje večer ispunjena emocijama, zajedničkim pjevanjem i bezvremenskim pjesmama koje su obilježile brojne generacije.

Koncert će se održati u Limit Night Clubu (Kopilica 62), a vrata se otvaraju u 00:00 sati, dok je početak nastupa najavljen za 01:00 sat. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 20 eura, a rezervacije su moguće na broj 099 305 1115.

Uz koncert, organizatori su pripremili i posebno darivanje za čitatelje portala Dalmacija Danas. Poklanjaju se 2x2 ulaznice za ovaj glazbeni događaj. Za sudjelovanje u darivanju potrebno je u komentaru označiti osobu koju biste poveli na koncert, a dobitnici će biti izvučeni 21. ožujka u 12 sati.

Split je spreman za noć velikih hitova i vrhunske atmosfere – a publiku očekuje večer koju će dugo pamtiti.