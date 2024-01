ŽIVOTNA PRIČA HAJDUKOVCA S AUTIZMOM Živi u neljudskim uvjetima. Dinamovci ga tukli, jedan je u zatvoru

Igora iz Koprivnice, mladića s poteškoćama u razvoju, na Badnjak prošle godine trojica huligana napala su, šamarala i tukla i sve snimala. On je, naime, navijač Hajduka, a oni - Dinama.

Šibensko društvo prijatelja Hajduka čulo je za ovu priču i odlučilo mu pomoći.

''Njih su me dvojica našli u gradu i rekli mi: Idemo ti nešto pokazati i onda sam ja rekao da ne idem. Došao sam i ovaj me šamarao i trebao sam vikati Dinamo. Rekao je da stavim na društvene mreže sve i ja sam rekao da ne budem nikada navijao za Dinamo jer sam hajdukovac'', priča mladić za Novu TV.

Policija je brzo odradila posao. Huligani su uhićeni, jedan iza rešetaka čeka suđenje. A navijači Hajduka, pokrenuli su mašineriju.

''Prkos moćnome zaštita slabome'', Vi ste vođeni tim geslom? ''Jesam'', ponosno će Martina Andrašić

''Ja sam mu dao svoju podršku i da se javi da ga zaštitim osobno u bilo koje vrijeme. On je bolestan, a takvo dijete ići tući to je bolesno i nepojmljivo i kad smo vidjeli u kakvim uvjetima živi to je bilo srce da se slomi'', dodao je Goran Andrašić

Igor, koji boluje od autizma i njegova majka Nadica žive u neljudskim uvjetima. Preživljavaju od 200 eura socijale. Ovo su prostorije u kojima žive, peć na drva, bez vode i kupaonice. Za sve to doznali su u Društvu prijatelja Hajduka Šibenik i bez puno riječi prešli na djela. Kreće cjelokupna obnova kuće.

''Kupljena su drva za ogrjev, novčano su pomogli, šalovi i mobiteli za njega i mamu Nadicu.

Zahvaljujući DPH Šibenik sve se pokrenulo. Ima dosta donatora, tak da ćemo za mjesec dana imati veliki pomak.''

A Igor nam pokazuje poklon koji mu zasad znači više nego išta, javlja Nova TV.

''Ovo je dres od Livaje ali ne iz dućana? Da, nosio ga je na utakmici'', kaže Igor.

No uz to da dobije kalendar na kojem je Hajduk s titulom prvaka, ima još jednu veliku neostvarenu želju...

''Velika mi je želja da idem na Poljud.“ Je li to najveća želja? „Da i da izvedem Livaju na travnjak''