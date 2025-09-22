Živčani ispad Domagoja Vide: "Ajde u pi**u materinu više"

U grčkom prvenstvu vlada velika gužva na vrhu tablice, tri momčadi imaju isti broj bodova, a nogometaši AEK-a itekako mogu žaliti za propuštenom šansom.

Domagoj Vida i društvo u sklopu četvrtog kola Superlige gostovali su kod AEL Novibeta, iako su poveli pogotkom Manolasa, domaćini su poravnali rezultat i uzeli im dva boda (1:1).

Tako je društvo iz Atene propustilo priliku da upiše četvrtu uzastopnu pobjedu i preuzme vodeće mjesto na ljestvici, ispred Olympiakosa i PAOK-a koji su također kikisali.

Inače pred utakmicu u hotelu, gdje su bili smješteni igrači AEK-a, pojavilo se na desetke navijača koji su tražili autogram ili selfie, sve je snimio jedan korisnik TikToka, pa i podijelio video u kojem je glavnu ulogu imao Vida.

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac je bio poprilično ljutit, vjerojatno je razlog preveliki broj navijača u predvorju hotela pred važnu utakmicu, zbog čega se obratio nekome iz klupske delegacije i sve zaključio psovkom na hrvatskom:

"Ajde u pi*ku ma*erinu više", poručio je Vida.

Bez obzira na to, pružio je ruku navijaču koji je sve snimio i pozdravio ga.

Je li toliki broj navijača u hotelu poremetio koncentraciju momčadi pred važan ligaški ogled, možemo samo nagađati, a ovako nakon četiri odigrana kola Superlige imaju deset osvojenih bodova, kao i Olympiakos te PAOK.

Domagoj Vida je dosad skupio četiri nastupa za AEK, u domaćem prvenstvu je odigrao svih 90 minuta protiv Panserraikosa i Asterasa, a u posljednja dva ligaška susreta nije dobio ni minute, piše Gol.hr.