Zimska Adventura u Trogiru nadmašila sva očekivanja: Grad zablistao kao nikad prije

Trogir je iza sebe ostavio još jedno iznimno uspješno izdanje Zimske Adventure, manifestacije koja je i ove godine potvrdila status jednog od najatraktivnijih adventskih događanja u Dalmaciji. Tijekom 31 dana programa održano je čak 60 raznovrsnih događanja, a koncerti i središnja zbivanja okupili su velik broj posjetitelja iz cijele Hrvatske i inozemstva

Središte adventskih zbivanja bio je Trg Ivana Pavla II, koji je ove zime, uz nikad bogatiju blagdansku rasvjetu i dekoracije, postao prava kulisa zimskog ugođaja kakav se rijetko viđa na ovom dijelu Jadrana. Upravo je vizualni identitet grada, dodatno unaprijeđen u 2025. godini, dao poseban pečat cijeloj manifestaciji i stvorio nezaboravnu atmosferu za sve generacije

Glazbeni spektakli

Posebnu pažnju publike privukao je bogat glazbeni program sa brojnim koncertima lokalnih, nacionalnih i regionalnih izvođača. Tijekom prosinca u Trogiru su, među ostalima, nastupili Adi Šoše (5.12.), Valentino (6.12.), Klapa Šufit (10.12.), Aerodrom (12.12.), Jole (13.12.), Jelena Rozga (19.12.), Teška industrija (23.12.), Dalmatino (26.12.), Jacques Houdek (29.12.), dok su doček Nove godine 31. prosinca obilježili nastupi Centrifuga benda i XXS benda, uz velik broj okupljenih na gradskom trgu

Ni početak nove godine nije prošao bez slavlja – 1. siječnja publiku je rasplesao Luka Nižetić, potvrdivši kako Zimska Adventura uspješno spaja blagdanski i novogodišnji duh.

Program za djecu, tradicija i sport

Zimska Adventura i ove je godine bila snažno usmjerena prema obiteljima i najmlađima, s ukupno 15 dječjih događanja, uključujući predstave, obilježavanje blagdana sv. Nikole i sv. Lucije, dolazak Djeda Božićnjaka te dječji doček Nove godine. Programi su se, osim u gradskoj jezgri, održavali i u Planom i Žednom, čime je manifestacija dodatno povezala šire gradsko područje.

Tradicionalni sadržaji poput paljenja adventskih svijeća u franjevačkom samostanu sv. Ante na Dridu i bakalara na Badnjak dali su manifestaciji snažnu lokalnu i kulturnu dimenziju, dok je sportski dio programa upotpunila utrka Adventura Trail, održana 21. prosinca

Advent koji postavlja standarde

Zimska Adventura u Trogiru još je jednom pokazala kako kvalitetan, besplatan i sadržajno bogat program može privući desetke tisuća posjetitelja, produžiti turističku sezonu i istovremeno podići kvalitetu društvenog života lokalne zajednice. S bogatim programom, punim trgovima i raskošno uređenim gradom, Trogir je ove zime opravdano ponio titulu jednog od najpoželjnijih adventskih odredišta u regiji