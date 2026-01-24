Ženi s 42 godine pronašli rak debelog crijeva. Simptom ignorirali i liječnici

S 42 godine Lauri Behnke dijagnosticiran je rak debelog crijeva u trećem stadiju, no dijagnoza je postavljena tek mjesecima nakon pojave prvih simptoma, koje je u početku pripisivala trudnoći.

Laura, danas 46-godišnjakinja iz San Francisca, prve je simptome primijetila tijekom trudnoće nakon postupka izvantjelesne oplodnje. Krvarenje koje se javljalo prilikom obavljanja nužde odmah je povezala s hemoroidima, čestom pojavom u trudnoći.

„U tom sam razdoblju puno čitala o trudnoći, a oko drugog tromjesečja često se spominju hemoroidi, pa sam se uvjerila da je to uzrok“, ispričala je.

Krvarenje je spomenula i svom opstetričaru, koji se složio s tom pretpostavkom, zbog čega simptomima nije pridavana veća važnost. Kako kaže, s vremenom je i sama prestala razmišljati da bi se moglo raditi o nečem ozbiljnijem.

Pogoršanje nakon poroda

U trećem tromjesečju Laura je primijetila bolan i svrbežan vanjski hemoroid, drugačiji od onih s kojima se ranije susretala. Unatoč tome, i dalje je vjerovala da su tegobe povezane s trudnoćom. Nakon što je u prosincu 2021. rodila zdravu djevojčicu, krvarenje je privremeno prestalo, što je dodatno učvrstilo njezino uvjerenje.

No simptomi su se ubrzo vratili. Ginekolog joj je savjetovao uklanjanje vanjskog hemoroida, no zahvat je odgađala oko šest mjeseci.

Dijagnoza i liječenje

Na pregled kod kolorektalnog kirurga otišla je u srpnju 2022. godine, kada je, kako kaže, liječnik gotovo odmah posumnjao da se ne radi o hemoroidima. Ključna razlika bila je u vrsti krvarenja.

„Kod hemoroida se krv obično pojavljuje u kapljicama. Kod mene je bila prisutna krvava sluz“, objasnila je.

Biopsija i dodatne pretrage potvrdile su rak debelog crijeva u stadiju 3b. Bolest je zahvatila rektalnu stijenku i dio obližnjih limfnih čvorova, ali nije bilo udaljenih metastaza.

Laura je podvrgnuta operaciji i daljnjem liječenju, a danas je u remisiji te redovito odlazi na kontrolne preglede. Posljednje snimanje, obavljeno u kolovozu 2025. godine, pokazalo je uredan nalaz.