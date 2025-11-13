Žene 50+: Ova svakodnevna rutina produžuje život i štiti kardiovaskularno zdravlje

Naše svakodnevne navike imaju veći utjecaj na zdravlje nego što mislimo. Ako se hranimo uravnoteženo, redovito vježbamo, dovoljno spavamo i znamo upravljati stresom, povremena brza hrana neće nam naštetiti. No, ako većinu vremena živimo nezdravo, ni jedan "dobar dan" to ne može nadoknaditi. Dobra vijest je da nikada nije kasno za promjenu, kardiolozi ističu da postoji jednostavan, ugodan i učinkovit jutarnji ritual koji posebno preporučuju ženama starijim od 50 godina, piše Parade.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zašto je zdravlje srca presudno nakon pedesete?

Briga o srcu važna je u svakoj dobi, ali nakon pedesete postaje ključna. Kardiolog dr. A. Garvey Rene, upozorava da s godinama raste rizik od srčanog i moždanog udara te bolesti bubrega. Zbog toga svaka osoba starija od 50 godina treba redovito provjeravati krvni tlak i razinu šećera u krvi, i prije nego što počne uvoditi nove navike.

S njim se slaže i kardiolog dr. Mark T. Loafman koji ističe: "Do petog desetljeća života počinjemo primjećivati značajan porast zdravstvenih posljedica lošeg kardiovaskularnog zdravlja poput srčanog udara, moždanog udara i bolesti bubrega. U većini slučajeva, poduzimanje koraka za prioritiziranje zdravlja srca može pomoći u minimiziranju, odgađanju ili izbjegavanju ovih komplikacija."

Dodaje i da su redoviti, sveobuhvatni pregledi neizostavni dio prevencije.

"To ne znači samo rutinski pregled, već zajednički rad na vašim individualnim čimbenicima rizika i praćenje cjelovitih podataka o zdravstvenom probiru", ističe dr. Loafman. Takvi pregledi trebali bi uključivati i razgovore o prehrani, fizičkoj aktivnosti i životnim navikama.

Najbolji jutarnji ritual za srce

Prema dr. Reneu, svaka bi žena starija od 50 godina trebala dan započeti šetnjom. "Brza šetnja od 20 ili 30 minuta izvrstan je način za zaštitu vašeg srca," ističe on.

Američka udruga za srce preporučuje najmanje 150 minuta umjerene aktivnosti tjedno, što se lako može postići kratkom šetnjom svakog jutra. Iako se 20 minuta može činiti malo, redovitost je ono što donosi stvarne rezultate.

Znanost potvrđuje dobrobiti hodanja za zdravlje

Prema smjernicama Američke udruge za srce, brza šetnja znači tempo od najmanje 4 km/h, tempo je dovoljno brz da vam srce brže kuca, ali da i dalje možete razgovarati. Brojna istraživanja pokazala su da redovito hodanje:

Smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Poboljšava regulaciju šećera u krvi.

Smanjuje rizik od dijabetesa tipa 2 i demencije.

Produžuje životni vijek.

Osim fizičkih koristi, šetnja na otvorenom dokazano smanjuje stres, a upravo to, ističe dr. Rene, dodatno pomaže u očuvanju zdravlja srca.