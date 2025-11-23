Žena u Sisku prijetila maloljetnicima pa pucala iz plinskog pištolja zbog srušenog snjegovića

Sisačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 53-godišnjom ženom koju sumnjiče za kazneno djelo prijetnje, nakon incidenta u kojem je navodno prijetila trojici maloljetnika te potom ispalila više hitaca iz plinskog pištolja.

Prema informacijama Policijske uprave sisačko-moslavačke, događaj se zbio u petak oko 13:45 sati u Ulici Stjepana Rožankovića u Sisku. Policija navodi kako je 53-godišnjakinja najprije verbalno zaprijetila trojici maloljetnika. Nakon toga se udaljila u kuću, da bi se ubrzo vratila s plinskim pištoljem iz kojeg je, kako se sumnja, u zrak ispalila više hitaca.

Od 81-godišnjeg ukućana oduzeta su dva plinska pištolja

Neslužbeno doznaje Index da je povod sukoba bio snjegović koji je žena ranije napravila, a koji su djeca navodno srušila, što ju je razljutilo.

U sklopu kriminalističkog istraživanja, temeljem sudskog naloga, policija je obavila pretragu doma i drugih prostorija koje osumnjičena koristi. Tom prilikom pronađen je i oduzet plinski pištolj kojim je, prema sumnji, pucala, kao i 29 komada pripadajućeg streljiva.

Tijekom iste pretrage policija je pronašla i dodatno oružje. Od 81-godišnjeg ukućana oduzeta su dva plinska pištolja, jedan onesposobljeni pištolj te 139 komada streljiva. U tom slučaju kriminalističko istraživanje još uvijek traje, izvijestila je policija.

Zbog sumnje u kazneno djelo prijetnje, 53-godišnjakinja je uz kaznenu prijavu predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave sisačko-moslavačke. Policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti događaja i podrijetla pronađenog oružja.