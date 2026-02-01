Žena odvikla četveromjesečnu bebu od pelena

Majka iz SAD-a izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama nakon što je objavila snimku svoje četveromjesečne bebe kako koristi kahlicu. Caitlin, koja nije željela otkriti prezime, ispričala je da je sve krenulo iz očaja jer je njezin sin Eli već s tri mjeseca imao ozbiljne probleme sa zatvorom i čak deset dana nije imao stolicu, piše Newsweek.

Kaže da je isprobala sve savjete koje je dobila od pedijatra. „Radila sam masaže trbuščića, tople kupke, vježbice s nogama. Pokušali smo i rektalnu stimulaciju termometrom, čak i sok od šljive. Apsolutno ništa nije pomoglo“, ispričala je 29-godišnjakinja.

Kako su dani prolazili, postajala je sve zabrinutija i počela strahovati da se možda radi o ozbiljnijem problemu, poput začepljenja crijeva, pa je razmišljala o odlasku u bolnicu.

Prije nego što je otišla na hitnu, u situaciju se uključila njezina majka s prijedlogom koji joj je u tom trenutku zvučao neobično – da pokuša staviti bebu na kahlicu. „Bila sam očajna i spremna na sve, pa sam je poslušala. Rezultat je bio trenutačan. Eli se odmah pokakao“, kaže Caitlin.

Posavjetujte se s liječnikom

Iako je kod nje ovaj pristup dao rezultate, naglašava da bi roditelji u sličnim situacijama prije svega trebali potražiti liječnički savjet kako bi isključili ozbiljnije zdravstvene probleme.

Od tada je kahlica postala dio njihove svakodnevice. Caitlin objašnjava da Elija stavlja na WC školjku s dječjim nastavkom nekoliko puta dnevno, najčešće tri do četiri puta, uglavnom nakon hranjenja, kada primijeti da mu tijelo najbolje reagira.

Zbog sigurnosti koristi dječji umetak, cijelo vrijeme je uz njega i pridržava ga. „Ovakav pristup nam odlično odgovara. Eli piški i u kahlicu, iako između toga i dalje koristi pelene. No veliku nuždu više uopće ne želi obaviti u pelenu“, kaže.

Video je na TikToku u kratkom roku skupio više od 1,2 milijuna pregleda, a komentari su se nizali – od šala i čuđenja do ozbiljnih pitanja i dijeljenja vlastitih iskustava. Neki su se pitali radi li se o takozvanoj komunikaciji eliminacije, metodi u kojoj roditelji prepoznaju signale djeteta i nude mu kahlicu, dok su drugi priznali da se još uvijek muče s odvikavanjem znatno starije djece od pelena.

„Ljudi su stvarno ostali zapanjeni činjenicom da tako mala beba koristi kahlicu“, kaže Caitlin. „Stalno me pitaju za savjete kako da pokušaju isto.“