Žena objavila sliku noktiju na Redditu, ljudi joj pišu da ima rak

Jedna je žena na Redditu objavila fotografiju svojih noktiju, ne sluteći kakvu će lavinu komentara pokrenuti. Naizgled bezazlena crna linija koja se protezala duž palca na ruci i nozi zabrinula je brojne korisnike koji su je odmah upozorili da bi se moglo raditi o ozbiljnom zdravstvenom problemu - raku kože, piše Index.

Korisnica je fotografiju objavila na subredditu r/mildlyinteresting, namijenjenom blago zanimljivim stvarima, a ne na nekom od foruma posvećenih medicinskim savjetima, što sugerira da ni sama nije bila previše zabrinuta. Upravo zato, uslijedio je šok kada su je deseci komentatora pozvali da hitno posjeti liječnika.

"Većina slučajeva poput ovoga koje sam vidio na ovoj aplikaciji su melanomi, nadam se da nije, ali molim vas idite liječniku što prije", napisala je jedna osoba. Druga se nadovezala: "Možda griješim, ali čuo sam da bi ovo mogao biti znak raka kože." Treći je bio još direktniji: "To može biti pokazatelj melanoma. Provjerite."

Ukazuje li crna linija na noktu na rak?

Prema medicinskim izvorima poput Healthlinea, crna ili smeđa linija koja se pojavljuje duž nokta poznata je kao melanonihija. Ovo stanje može biti uzrokovano nizom faktora, uključujući ozljedu nokta, nedostatak hranjivih tvari ili određene lijekove. Iz London Dermatology Centra napominju kako je melanonihija češća kod ljudi tamnije puti te da će se vjerojatno razviti kod čak 70 posto osoba afričkog, azijskog ili hispanskog podrijetla.

Ipak, pojava melanonihije, osobito ako se pojavi samo na jednom noktu, može biti i pokazatelj subungvalnog melanoma. Riječ je o agresivnom tipu raka kože koji se razvija ispod nokta. Nije posve jasno što ga uzrokuje, no Cleveland Clinic navodi da se izlaganje suncu ne smatra povezanim faktorom.

Ostali simptomi na koje treba obratiti pozornost

Osim linije, drugi simptomi mogu uključivati pucanje, listanje ili deformaciju nokta. Također, treba obratiti pozornost na nepravilnu pigmentaciju, oticanje ili upalu, odizanje nokta od ležišta te razvoj čira, kvržice ili krvarenja.

Važno je naglasiti da crna linija na noktu, pogotovo ako se pojavi na više njih istovremeno, ne znači automatski da se radi o raku. Zbog toga je ključno potražiti mišljenje liječnika prije donošenja najgorih zaključaka. To su istaknuli i drugi korisnici u raspravi, među kojima su se našli i stručnjaci.

"Šanse da ova osoba ima dva melanoma u dva ležišta nokta istovremeno su praktički nula", napisao je korisnik koji se predstavio kao kirurg, dodavši: "Ali očito je razumno napraviti biopsiju." S njim se složio i podolog: "Biopsiram nekoliko ovakvih slučajeva svaki mjesec. Iako mogu biti melanomi, obično nisu. Ja bih ih svejedno procijenio i napravio biopsiju. Ali nemojte skočiti s mosta jer vam je Reddit dijagnosticirao melanom…"