Žena mrtva pijana izazvala tešku prometnu nesreću, auto bio neregistriran

U utorak, 21. listopada, oko 22:40 sati u mjestu Šibice dogodila se prometna nesreća koju je izazvala 37-godišnja vozačica pod teškim utjecajem alkohola, upravljajući neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom, izvijestila je zagrebačka policija.

Izravan sudar

Prema policijskom izvješću, žena je upravljala osobnim automobilom zagrebačkih probnih registarskih oznaka Zagrebačkom cestom u smjeru zapada. Dolaskom do kućnog broja 35, nije se kretala sredinom svoje trake, već je prešla na suprotnu stranu kolnika. Tom je prilikom prednjim dijelom vozila naletjela na automobil zagrebačkih registarskih oznaka kojim je iz suprotnog smjera upravljao 43-godišnjak. U sudaru je nastala materijalna šteta.

Vozila s 2.33 promila i bez dozvole

Policija je alkotestiranjem vozačici utvrdila koncentraciju alkohola od čak 2.33 g/kg u organizmu. Daljnjom provjerom ustanovljeno je da je vozilu kojim je upravljala isteklo važenje prometne dozvole te da je bilo odjavljeno.

Šest većih nedostataka na vozilu

Zbog sumnje u tehničku ispravnost, automobil je upućen na izvanredni tehnički pregled. Ondje je utvrđeno čak šest većih nedostataka, što znači da vozilo nije smjelo sudjelovati u prometu.

Novčana kazna i zabrana vožnje

Vozačica je uhićena i dovedena na nadležni prekršajni sud uz optužni prijedlog. Sud ju je proglasio krivom te joj izrekao novčanu kaznu od 1.320 eura, kao i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca.