Zelenski odbacio američke uvjete: "Nismo idioti. Znamo što to znači"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbacio je prijedloge prema kojima bi sigurnosna jamstva SAD-a bila uvjetovana odricanjem Ukrajine od Donbasa. Više zapadnih medija je, podsjetimo, izvijestilo da Washington uvjetuje sigurnosna jamstva predajom istočne ukrajinske regije Donbas Rusiji, a to je potvrdio i sam Zelenski.

"Oni kažu da će jamstva doći tek nakon završetka rata - a rat će završiti kada se mi povučemo iz Donbasa. Nismo idioti. Znamo što to znači", rekao je Zelenski u intervjuu za njemački ZDF, prenosi Index.

"Kushner i Witkoff misle da Rusija pobjeđuje, to je pogrešno"

Dodao je da dio američkih dužnosnika, uključujući Jareda Kushnera i Stevea Witkoffa, smatra da Rusija dobiva rat, no naglasio je da je takva procjena pogrešna. Istaknuo je i da Ukrajina nastavlja konstruktivan dijalog s Washingtonom.

Govoreći o mogućim koracima prema smirivanju sukoba, Zelenski je sugerirao da bi Ukrajina mogla prestati gađati rusku energetsku infrastrukturu ako Rusija prestane napadati ukrajinske energetske ciljeve.

Ponovio je i da Rusija mora platiti štetu nastalu tijekom rata, bilo dobrovoljno ili kroz ekonomske mehanizme.