Zelenski: "Hrvatska je ponudila naftu. Orban ju je odbio"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da mu je poznato kako je Hrvatska predložila isporuku nafte Mađarskoj, ali da je mađarska vlada odbila taj prijedlog.

Šef države to je rekao odgovarajući na pitanja novinara, prenosi Ukrinform.

"Sastao sam se s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem. Pokazao mi je da je spreman osigurati količinu nafte potrebnu godišnje Slovačkoj i Mađarskoj. Rekao je da Orban jednostavno zapravo ne želi kupovati tu naftu", rekao je Zelenski.

Prema njegovu mišljenju, razlog leži u cijeni.

"Ovdje je europska cijena, a ondje je ruska cijena. To je sve. Drugim riječima, netko na tome zarađuje. Jasno je tko", dodao je.

Ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha podsjetio je Mađarsku da su problemi s tranzitom ruske nafte uzrokovani upravo ruskom agresijom i njezinim napadima na infrastrukturu naftovoda Družba, na što Budimpešta javno nije reagirala.

Mađarska je, sa svoje strane, obustavila izvoz dizelskog goriva u Ukrajinu dok se ne obnovi tranzit nafte prema Mađarskoj putem naftovoda Družba. Također je poručila da razmatra zaustavljanje izvoza električne energije i plina u Ukrajinu ako Kijev ne nastavi isporuke ruske nafte kroz taj naftovod.